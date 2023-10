La subida de tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo en marzo de 2022, y su correlación con el Euríbor, el tipo interbancario al que se referencian la mayoría de las hipotecas, está teniendo una incidencia sobre el mercado de la vivienda. Con el tipo medio de los créditos hipotecarios en el 3,24%, según el Instituto Nacional de Estadística, cada vez son más los españoles (y extranjeros) que apuestan por comprar casas sin financiación.

Según el último informe de la empresa de tasación UVE Valoraciones, en lo que va de 2023, con cifras anualizadas, se han comprado 204.859 casas sin financiarse a través de una hipoteca. Desde 2020, año del estallido de la pandemia, el número de compraventas de viviendas que se realizan sin acceder a financiación ha ido aumentando, multiplicándose prácticamente por dos el número de este tipo de operaciones. Durante este último año, la subida no se ha frenado, frente a la concesión de hipotecas, que sí está cayendo en los últimos meses.

En el corto y medio plazo, el número de compradores que se financian no van a aumentar. "Quienes pueden comprar una vivienda al contado no sufren los efectos de la subida de tipos de interés y no optan por inversiones alternativas menos rentables. Además, los alquileres al alza son un incentivo para que inviertan aquellos que tengan una vocación patrimonialista, con el fin de defenderse de la inflación", señalan desde UVE Valoraciones.

Por primera vez en los últimos cuatro años, el porcentaje de vivienda comprada que se hipoteca ha caído del 70%, hasta situarse en el 67%. Este dato es menor en el caso de las casas de obra nueva. Según el estudio 'Perfil del Comprador de Vivienda de Obra Nueva 2022’, publicado por la promotora Aedas Homes hace unos meses, solo el 52% de los compradores financiaban la adquisición de su inmueble, cuyo importe es superior al de uno de segunda mano en el mercado.

Las provincias donde se compran menos casas con hipoteca

Hay una tendencia de cuáles son las provincias que pagan más a 'tocateja': aquellas con mayor componente turístico y las que se podrían clasificar como la 'España Vaciada'. En el otro extremo están País Vasco, Madrid, Sevilla, Barcelona, Valladolid y Zaragoza, que son las provincias con bajo porcentaje de compra sin financiación, según UVE Valoraciones.

Alicante, Málaga, Valencia y Barcelona son las cuatro provincias donde más número de casas se han comprado sin deuda: un total de 33.477, 16.144, 13.859 y 13.859, respectivamente. En esta lista también se cuelan Murcia (9.868), Almería (7.073), Madrid (6.716), Girona (6.677), Tarragona (6.669), Santa Cruz de Tenerife (5.968), Castellón (5.860), Baleares (5.439) y Granada (5.347).

Además de ser la provincia donde más casas se han comprado sin hipoteca en número de unidades, Alicante también lo es en porcentaje: aproximadamente, solo una de cada tres viviendas que cambia de manos requiere hacerlo a través de deuda (65%). Las otras provincias que superan el porcentaje del 50%, es decir, que una de cada dos viviendas se pagan a 'tocateja', son Ávila (62%), Zamora (56%), Castellón (52%), Cuenca (51%), Lugo (51%) y Soria (50%).

En el otro extremo, están las provincias donde más se financia la adquisición de un inmueble. En Gipuzkoa (95%), Vizcaya (94%), Álava (92%) y Madrid (91%), los compradores contratan una hipoteca. Los porcentajes son altos, por encima del 70%, también en Sevilla, Melilla, Barcelona, Pontevedra, Ceuta, Zaragoza, Valladolid, Córdoba y Badajoz.

¿La falta de hipotecas afecta a los precios?

El estudio elaborado por la tasadora señala que allá donde la proporción de compras financiadas es mayor, como en Madrid, Barcelona, País Vasco o Sevilla, hay "más probabilidades de ver disminuir los precios de compra". "Madrid, Barcelona, País Vasco y Navarra muestran crecimientos en transacciones muy bajos respecto a 2019. Lo que puede salvarlas de la caída de precios es que son zonas con déficit de viviendas. En las zonas turísticas con alta proporción de compras sin financiación es muy probable que los precios sigan subiendo. Para quienes buscan una vivienda para uso propio en estas zonas y se tienen que financiar, la situación empeorará: mayores precios y menor poder adquisitivo", concluyen.