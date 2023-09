Josep Borrell viajará a China para tratar de mantener las vías de comunicación abiertas con el gigante asiático, al tiempo que afronta las tensiones que produce el rampante déficit comercial y las prácticas proteccionistas crecientes.

Se trata de la primera visita del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, y se producirá "a mediados de octubre", según fuentes cercanas al jefe de la diplomacia española.

"Espero que esta vez el Covid-19 no me impida ir, y que tampoco pase nada del lado chino", ha dicho Borrell ante un grupo de periodistas en los aledaños del debate del Estado de la Unión que se celebra estos días en Estrasburgo. Se ha suspendido dos veces: una vez porque el ministro de Exteriores de China fue repentinamente sustutuido, y la otra porque Borrell enfermó con covid. "Será una visita larga. No quiero estar solo en Pekín, estaré en centros de pensamiento y de decisión económica. Todo para preparar la próxima cumbre".

Borrell ha alertado sobre la nueva era en la que se está adentrando el mundo, con cada vez más "políticas confrontacionales" y más alejada de la idea europea del comercio pacífico y la negociación. Por eso, toca "recalibrar nuestro acercamiento a China. No todo se acaba con la reducción de riesgos (derisking) sin desacoplarnos (decoupling). Yo mantengo que hay que tener abiertas las líneas abiertas", cree el responsable europeo. La política de reducción de riesgos, ha dicho, es de sentido común, "y la están haciendo los propios chinos".

Ha recordado cómo, cuando empezó la pandemia, no había por ejemplo "ni un sólo gramo de paracetamol", una dependencia que no es positiva. La componente de seguridad está primando en las relaciones comerciales, y eso aplica a todo el mundo.

Advertencias de Von der Leyen

La Unión Europea no se va a “desacoplar” de la economía china, pero sí va a reducir los riesgos que el comercio con el gigante asiático conlleva. Bruselas va a lanzar una investigación sobre las subvenciones ilegales de China a su sector del vehículo eléctrico, según ha anunciado la presidenta de la Comisión Europea. “Se trata de un sector crucial para la economía limpia que encierra un inmenso potencial para Europa, pero los mercados mundiales se encuentran ahora inundados de coches eléctricos chinos, más baratos, ya que su precio se mantiene artificialmente rebajado por cuantiosas subvenciones públicas que falsean el mercado”, ha dicho Ursula von der Leyen este miércoles durante el discurso del Estado de la Unión.

Ha prometido impulsar la industria verde europea. La UE considera que las prácticas comerciales desleales de China han dañado a la industria solar europea, por ejemplo, provocando la quiebra de muchas empresas jóvenes por la competencia desleal de las chinas. Bruselas promete reaccionar. “Desde la energía eólica al acero, desde las baterías a los coches eléctricos, nuestra ambición está clara como el agua: el futuro de la industria de la tecnología limpia tiene que ser fabricado en Europa”, ha dicho von der Leyen.