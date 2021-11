El 'abc' de la hipoteca

Hace un año, Jennifer y Jorge se lanzaron a la compra de una vivienda y, con ello, a la aventura de contratar una hipoteca. "Mucho preguntar a Google, a amigos y familiares. Es más, perdimos una de las casas que nos gustaban por esto. No nos íbamos a meter en una hipoteca sin saber absolutamente nada", recuerda el madrileño de 29 años, y reconoce que parte de la elección la dejó en manos del gestor de su banco: "Tuve que confiar en él, aunque me había informado mucho había cuestiones que no lograba entender".