La pandemia ha golpeado con dureza la economía de España. Aunque por su naturaleza, algunos sectores se han visto más afectados que otros. Este el caso del ámbito ferial. Tras la prematura cancelación del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, allá por febrero de 2020, vinieron muchos más. Con la idea de evitar que el sector hiciera aguas, Dylunio, una empresa especializada en diseñar stand para eventos, se reinventó y lanzó Vyrtual Xperience, una apuesta por digitalizar y virtualizar un sector tradicionalmente presencial.

"Vyrtual Xperience nace de pensar cómo van a ser las feries del futuro, qué va a ser necesario que nosotros hagamos y qué van a necesitar nuestros clientes. Nace para cubrir una nueva necesidad de comunicarte digitalmente", explica Eliseu Sancho, director general de Vyrtual Xperience, la nueva línea de negocio de Dylunio, que reconoce que de haber existido la pandemia nunca habrían iniciado este proyecto.

Stands virtuales

En este sentido, Sancho cuenta que la gran propuesta de valor de este nuevo proyecto son los stand virtuales, replicas exactas de lo que se podría encontrar presencialmente pero con unos diseños más impactantes y dinámicos que los físicos. "Se puede llevar a los virtual diseños más impactantes que los que estaban previsto en el mundo físico por cuestiones de presupuesto", comenta. Pero las características diferenciales de estos stands no se quedan ahí, ya que permiten el acceso a un número ilimitado de usuarios, utilizar el espacio como showroom, colgar el contenido en la webs, crear comercio electrónico, realizar streamings, rastrear el éxito de los productos o también construir espacios de formación, tutoriales o cursos. "Lo que estamos viendo es que la opción virtual no se puede basar en tan solo replicar la parte presencial, la parte virtual ha de estar más destinada a enseñar producto, a mostrar lo diferente", afirma.

Complemento de lo presencial

Sin embargo, Sancho deja claro que las ferias virtuales no sustituirán a las presenciales, sino que las ferias del futuro pasarán por un modelo híbrido entre lo digital y lo físico. "Todo el mundo quiere volver a la feria presencial y no es para sustituirlo que nace Vyrtual Xperience, es para complementar eso", puntualiza. Para Sancho, a partir de ahora, las firmas han de tener presencia en ambos formatos si quieren conseguir ampliar su mercado. "No pueden restringirse solo a la gente que va a ir de forma presencial. No se trata de ver quién viene, sino de ir a buscar a los clientes".

Una vez alcanzada la ansiada normalidad post-covid, los visitantes volverán a llenar las ferias pero los avances tecnológicos también seguirán ahí, por lo tanto, Sancho afirma que las empresas del sector han de adaptarse cuánto antes. "Esto es como el nuevo inglés, todo el mundo necesita comunicarse de manera digital", argumenta. No obstante, Sancho afirma que en cuanto a la digitalización de las ferias las firmas no se pueden quedar en lo superficial y han de sacar el máximo provecho a las nuevas tecnologías. "No es solo crear una mera web, sino un espacio inmersivo en el que los usuarios puedan recorrer, interactuar, agendar reuniones a posteriori y además enseñar los productos de una forma muy dinámica", recuerda. Por todo esto, Sancho insiste en que Vyrtual Xperience va más allá de una feria virtual al uso que "solo ofrece webinars".

Vyrtual Xperience ya ha colaborado con el Congreso de la Salud Cardiovascular de la Sociedad Española de la Cardiología, y ahora están trabajando en un showroom para una empresa multimarcas del sector del automóvil en España. En un futuro, Sancho espera volver a reavivar la línea física de las ferias con Dylunio, a la vez que se mantiene la línea virtual con Vyrtual Xperience para alcanzar la solución híbrida definitiva.