¿Quién no se ha dejado alguna vez las llaves de casa dentro o ha perdido las del coche? Seguramente muy pocas personas contestarán con un no a esta pregunta. Y también serán conscientes de lo caro que es llamar a un cerrajero o de lo engorroso que es ir hasta casa de un familiar a por la copia que le dejaste. Ante este problema, Javier Durán lo vio claro y fundó Redkey, un servicio de custodia de llaves por 0,99 euros al mes y que cuando las necesitas solo te cobran el servicio del delivery, como si fuera un taxi.

"Todos tenemos un apaño con las llaves, con tu madre, con el portero, pero no siempre es la solución. No vas a llamar a tu madre a las 2 de la mañana para que te acerque la copia", apunta Durán. Además, continúa con su explicación: "El familiar suele tener la de casa, no la de tu negocio o tu vehículo". Cuando se dio cuenta de que esta necesidad no estaba cubierta investigó y vio que en ningún lado había un servicio de estas características, por lo que en 2011 ya registró la idea del dominio guardallaves.com.

No obstante, Javier Durán dejó la idea aparcada hasta el confinamiento cuando los servicios de delivery despuntaron, y la gente ya está más familiarizadas con el móvil y sus aplicaciones. "Junté a un grupo de profesionales que se complementaban y sacamos esta idea", puntualiza. Así, de esta manera nació Redkey como servicio de custodia profesional de llaves. El cliente se da de alta con la app y pide que se le guarden las llaves, que pueden ser varias, el día que las necesite las pedirá a través de la app y se le de volverán en seguida. Es un servicio 24 horas y guardan cualquier llave.

Además, no tienen que ser usado solo por personas que pierden llaves o se las olvidan, sino en pisos turísticos tiene gran utilidad o en negocios con varios locales por si el que tiene que abrir llega más tarde, que es lo que le pasa a un cliente de Redkey con cinco restaurantes en Barcelona.

Pero ¿cómo te puedes fiar de que una empresa tenga tus llaves? Javier Durán explica que en ningún momento se va a saber el nombre ni la dirección del cliente. "Solo necesitamos tu número de móvil y tu correo electrónico", asegura Durán. Así, el cliente se dará de alta con la app, una persona irá a recoger las llaves a un punto acordado y le dará un código encriptado. Cuando ese cliente las necesite tendrá que facilitar ese código y el repartidor le entregará las llaves en el lugar acordado, que no tiene porque ser el domicilio.

"Te puedes fiar porque las llaves el único valor que tienen, si alguien las roba o se extravían, es su peso en chapa porque nadie sabe para que sirven ni de dónde son", puntualiza el fundador de Redkey. De hecho, pensaron en usar el blockchain, pero se dieron cuenta que no había información que proteger.

Las llaves están en un local anónimo, vigilado permanentemente con videovigilancia al cual no va a ir ningún cliente ni a dar las llaves ni a recogerlas. "Es como un almacén, que está en el centro de la ciudad para que el transporte no sea tan costoso ni muy largo en el tiempo", puntualiza.

Por el momento están en Barcelona y después de verano abrirán en Madrid. Su objetivo es seguir expandiéndose por España, pero también por otros países. "No tiene que ser nuestro el negocio, puede ser por franquicia", señala Durán, quien asegura que el secreto es crecer y expandirse rápido, porque "la idea es fácilmente copiable". El objetivo de Redkey es llegar a los 10.000 usuarios por ciudad. Una vez los tienes son recurrentes, porque si el servicio es bueno voy a seguir.

El modelo que está ahora en el mercado es que solo el cliente puede solicitar las llaves. No obstante, ya están avanzando en el modelo 2.0, como le gusta llamarlo al fundador, que es el de que el cliente da acceso a las personas que pueden pedir las llaves. Siempre le avisarán, pero nunca le pedirán permiso, porque ya lo ha dado en el contrato.

Javier Durán se muestra optimista con el negocio. Además, tienen el respaldo del Racc. "Racc es el líder de cuando tienes una emergencia sabes que te lo van a solucionar en seguida. Hablamos con ellos y les interesó muchísimo y tiramos para delante", comenta. Durán asegura que les da la garantía ya que les están confiando en Redkey este servicio para ellos y sus clientes.