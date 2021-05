Mientras no suban los tipos, compra bolsa

Acertar a la hora de invertir no es fácil, como sabe cualquiera que haya destinado ahorros a comprar acciones o bonos del Estado, por poner ejemplos clásicos. Nadie tiene la bola de cristal, porque las variables y las incógnitas son casi infinitas. Pero confiar en los profesionales siempre ofrece una brújula experta a la que normalmente conviene prestar más atención que a la propia intuición o a las recomendaciones de amigos o conocidos amateurs.

"Mi consejo es que si no conoces en lo que inviertes, mejor no lo hagas. ¿Crees que haciendo trading o apuestas vas a ganarle a gestores profesionales que cuentan con unos medios impresionantes? La CNMV francesa hizo ese análisis con los warrants y los turbos: el 90% pierde el 90% en 90 días", advierte Emilio Ortiz, director de inversiones de Mutuactivos, la mayor gestora española no integrada en un banco.

El ejecutivo llegó a la filial de Mutua Madrileña en 2018, pero desde 1995 acumula una larga experiencia en firmas como Principal Financial Group, Invercaixa y Omega Capital. Su primera recomendación a un pequeño ahorrador que esté pensando en invertir es que sea consciente de qué puede esperar. "Tiene que entender el contexto, que es de tipos de interés bajos y por tanto de rentabilidades esperables bajas. Ganar mucho dinero sin asumir riesgo en este contexto no es posible. La renta fija de gobiernos, el activo libre de riesgo, no paga, más allá del juego del corto plazo. Vemos más valor en la renta variable, porque el crédito (deuda empresarial) presenta poco valor, salvo unos nichos", expone.

Detrás de la apuesta de Mutuactivos por la bolsa está la actuación de las autoridades monetarias. "No tiene sentido ponerse en contra de los bancos centrales, tienen unas herramientas poderosísimas. Están comprando bonos en cantidades ingentes. Las altas valoraciones en bolsa están soportadas en los tipos de interés tan bajos. Mientras esto persista y no veamos un cambio sustancial en el lenguaje y las expectativas de tipos, lo normal es estar largo en riesgo", argumenta.

Vigilando la inflación

Ahí está precisamente el "gran debate" ahora en el mercado: si los bancos centrales van a poder mantener su política ultraexpansiva de apoyo a la economía ante los incrementos de la inflación registrados. "La gran duda ahora mismo es si, en caso de que los datos de inflación vengan muy por encima de las expectativas y además perduran en el tiempo, los bancos centrales van a tener o no que cambiar el discurso. Si no lo cambian, vamos a mantener este contexto de bajos tipos de interés reales y nominales y buena actividad económica, que es muy favorable para los activos de riesgo, sobre todo para la bolsa, pero también incluso para el crédito. Ahora bien, si los datos fueran persistentemente fuertes, la inflación se mantuviera persistentemente alta y los bancos centrales se viesen obligados a actuar para no perder credibilidad, podríamos ver una subida de tipos, que no es buena, en general, para ningún activo. Todos los bancos centrales nos dicen lo mismo: la inflación es coyuntural, no hay motivos de preocupación a largo plazo. También hay que tener en cuenta que con tanta deuda pública, a los gobiernos les interesa mantener tipos de interés reales negativos porque así es como se deflacta la deuda", expone Ortiz.

En las carteras de renta variable de Mutuactivos hay tres grandes componentes: "Uno es la vuelta a la normalidad, que son compañías que estaban penalizadas por la coyuntura y que ahora, a medida que la economía se recupera, lo van a hacer mejor, como hoteles, aerolíneas o aeropuertos. De otro lado tenemos compañías tecnológicas de altísima calidad y que van a crecer mucho, como Google y Facebook. Y el tercer pilar es el de la transición energética, porque estamos viendo un programa de inversión pública y privada que va a durar hasta 2050".

Eso sí, el gran error que puede cometer un inversor, advierte Ortiz, es comprar más riesgo del que puede soportar: "El año pasado fue el ejemplo claro. La caída de marzo estuvo motivada por el covid, pero en realidad tras las correcciones se encontraban muchos inversores que habían comprado activos que no estaban dispuestos a aguantar por falta de tolerancia al riesgo.

Nosotros nunca propondremos invertir más allá del riesgo que se pueda tolerar. Ofrecemos un producto recomendado para horizontes temporales de medio plazo, porque a corto plazo no hay que invertir en bolsa, en el que además nuestra matriz, Mutua Madrileña, confía e invierte porque le damos buen retorno".

Con más de 9.000 millones de patrimonio gestionado de más de 28.300 clientes, Mutuactivos es la primera gestora española independiente de los grandes bancos, que son los que copan el mercado. "Los bancos tienen un problema de márgenes con los tipos de interés negativos, lo que les ha llevado a empujar a sus clientes a productos de más margen. La pregunta que hay que hacerse es si lo hacen en beneficio del cliente o en beneficio del banco", advierte Ortiz.