Pocas nueces, para tanto ruido

Será por aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, pero me ha sorprendido que el mismo Gobierno que presenta varias veces a bombo y platillo el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las 212 medidas desglosadas en 110 inversiones y 102 reformas, articuladas en cuatro ejes de transformación y diez políticas tractoras que conforman, según el Presidente Sánchez, el plan de modernización de nuestra economía más ambicioso desde el ingreso en la CEE en 1986, por un monto total de 140.000 millones de los Fondos Europeos Next Generation y que cubre un plazo 2021-2026, ese mismo Gobierno, digo, presente, casi a la vez, un Proyecto Estratégico “España 2050”, con una hipótesis de crecimiento del PIB, según la prensa, de, sólo, el 1,5% anual durante el periodo, dato inferior al experimentado por la economía española en los últimos 25 años, a pesar de no disponer de ningún Plan de recuperación como el aprobado ahora. No sé. Como que algo no cuadra, si el Plan de recuperación no es capaz de mejorar el potencial de crecimiento de nuestra economía.