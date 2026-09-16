Vivienda
Las ejecuciones hipotecarias se disparan un 27,5% y marcan máximos desde 2017
El INE revela que las ejecuciones sobre vivienda habitual se dispararon hasta las 3.703 unidades, marcando un aumento interanual del 27,5% frente a las cifras del pasado ejercicio
Monique Zamora Vigneault
La ejecuciones hipotecarias vuelven a ganar terreno en España. El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas se sitúo en 7.141 procedimientos, un 12,2% más que hace un año, mientras que los que corresponden a la vivienda habitual se dispararon un 27,5% hasta 3.703, según el dato publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este dato llega tras el fuerte repunte registrado al inicio del ejercicio. En el primer trimestre de 2026 se iniciaron 6.602 ejecuciones hipotecarias sobre el conjunto de fincas, lo que implica un alza del 20,1% interanual, y un 4,7% con respecto al trimestre anterior. De ellas, 4.607 fueron viviendas, un 34,5% más que hace un año.
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Fuente: El Periódico
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