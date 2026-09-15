Lidl, Dia y Consum lideran las ganancias de cuota de mercado en España y Mercadona mantiene el liderazgo

Lidl, Dia y Consum se erigen como las cadenas que más ganan cuota de mercado en España en los ocho primeros meses del año, mientras que Mercadona mantiene su liderazgo al frente de la distribución nacional, según los últimos datos sobre el sector de la distribución presentados por Worldpanel by Numerator.

En concreto, la enseña presidida por Juan Roig, que ha ralentizado su crecimiento desde finales de 2025 y principios de 2026, sigue al frente del mercado nacional tras subir una décima y copar el 27,4% del mercado, aunque registra una pérdida de compradores del 0,8 p.p. a pesar de que crece la marca propia, pero sufre en pilares claves de su negocio como las cestas grandes o en las familias con hijos en detrimento de otras enseñas.

Por su parte, Carrefour mantiene estable el segundo puesto de la distribución nacional con un 9% de cuota de mercado, apoyado en el buen desempeño del hipermercado, aprovechando los valores diferenciales que le genera el formato, reforzando atributos como más marca de fabricante o un mejor desarrollo en targets estratégicos como los hogares con hijos.

Lidl, que crece un 0,4 puntos porcentuales hasta alcanzar el 7,5%, avanza apuntalando la percepción de ser una tienda donde realizar la compra completa, sustentada en la bajada y refuerzo de precios a través de su marca propia (+1,6 p.p.), su 'app' de fidelización y un aumento de ofertas promocionales (+1,6 p.p.), ganando presencia en cestas grandes y hogares con hijos, tradicional terreno de dominio de Mercadona.

Por su parte, Eroski conserva la cuarta plaza con una cuota de 4,2% (-0,1 p.p), pero refuerza su posición en el mercado.

Dia, en la quinta plaza, acecha la cuarta posición de Eroski al crecer 0,3 p.p., hasta alcanzar una cuota de 4,1%, tras consolidar su cambio de tendencia sumando una mayor capilaridad y mejor experiencia de tienda, lo que le permite incrementar en un punto porcentual sus compradores y elevar un 12,7% los actos de compra frente a 2025, arrebatando clientes principalmente a Mercadona, especialistas y súper regionales, apoyado en su apuesta por la proximidad.

Entre los supermercados regionales, destaca el buen comportamiento de Consum en los ocho primeros meses del año, aumentando en 0,3 p.p. su cuota (3,9%) en buena parte por su expansión y empezando a trascender ya más allá de la etiqueta de supermercado regional.

Por su parte, Alcampo cede el 0,1 p.p., hasta alcanzar un 2,7% del mercado por la situación que atraviesa el hipermercado, mientras que Aldi crece un 0,2 p.p., situándose su cuota en el 2,1%, impulsado ya no sólo por su ritmo de aperturas sino por su marca propia y el desarrollo de los productos frescos, lo que hace que esté ganando hábito de compra entre sus clientes.

De esta forma, el avance de enseñas como Lidl, Dia, Consum y Aldi se produce en un escenario de contención marcado por la incertidumbre del consumidor, que fragmenta más sus compras e incrementa sus visitas a la distribución organizada. Este comportamiento favorece a las cadenas de surtido corto, cuya cuota ya supera el 40% en el acumulado hasta agosto.

El informe revela también cuáles son las cadenas que reciben más visitas, los denominados CRPs o puntos de contacto con el comprador, donde Dia, con un 12,7%, y Aldi, con un 14%, son las que más crecen en términos de preferencia, ganando mucha presencia en los hogares españoles y validando su propuesta de valor.

LA MARCA BLANCA CRECE CON UN CONSUMIDOR HIPERSENSIBLE POR INCERTIDUMBRE

De esta forma, el surtido corto es el que más crece tras concentrar ya más del 70% del gasto en marcas de la distribución, por lo que la cuota total de la marca de distribuidor (MD) crece hasta el 47,3% hasta agosto, frente al 45,9% registrado en el mismo periodo del año anterior, según ha precisado Bernardo Rodilla, Retail Business Director de Worldpanel by Numerator.

Ante contextos de mayor sensibilidad compradora -como los derivados del inicio del conflicto en Irán a finales de febrero-, los actos de compra con promoción se han acelerado, creciendo 2,5 p.p. desde abril, ya que el consumidor se ha vuelto "hipersensible" por la incertidumbre actual. "La promoción gana cada vez más peso, la primera parte del año estuvo estable, pero volvió a crecer en marzo, sobre todo por las reducciones de precio en productos", ha explicado.

En el conjunto del gran consumo, el mercado evoluciona de manera estable en volumen, pero avanza un 1,7% en valor, gracias a la tracción del gasto en alimentación dentro del hogar, que sube un 2,3%, y fuera (+1,3%), frente al retroceso de categorías discrecionales como la perfumería, que cae un 3,6%.

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"Durante la última parte del año habrá más presión de precio. Todo ello en un contexto donde vemos que el comprador está cada vez más sensible y durante esta última parte del año, el precio adquiere una mayor relevancia, por lo que esperamos que haya una mayor presión sobre el precio", ha avanzado Rodilla, que prevé "estabilidad" en el mercado general del gran consumo en lo que va de año, pero avanza que la distribución organizada seguirá creciendo por el trasvase desde el canal especialista.