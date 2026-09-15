Defensa elevará un 22% la inversión en sus grandes programas y abrirá el reparto a más empresas

El Ministerio de Defensa afronta 2026 con un nuevo salto en el gasto destinado a los Programas Especiales de Modernización (PEM). Los compromisos presupuestarios consignados para este ejercicio ascienden a 6.835 millones de euros y, si la ejecución final alcanzara esa cifra, supondrían un aumento del 21,8% respecto a los 5.610 millones invertidos en 2025 a través de 14 proyectos.

El nuevo ciclo inversor estará marcado también por un cambio de prioridades. Las fragatas F-110, con casi 858 millones de euros comprometidos, y el obús autopropulsado ATP Cadenas, con 653 millones, son los proyectos que encabezarán el gasto. Además, el Ejército de Tierra pasaría a concentrar la mayor inversión, con 2.605 millones, por delante de los 2.242 millones de la Armada, los 1.202 millones del Ejército del Aire y del Espacio y los cerca de 787 millones correspondientes a programas de interés conjunto.

Así se desprende del análisis del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360 -firma de demoscopia de Iván Redondo-, elaborado a partir de los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El informe refleja que la inversión en los PEM ya aumentó un 73,1% en 2025 y anticipa una nueva aceleración este año. El Ministerio de Hacienda ya ha transferido 1.483 millones de euros al Ministerio de Industria para comenzar a financiar este ejercicio hasta 14 nuevos programas, pero se espera que el importe sea mucho mayor por la puesta en marcha de otros programas como el Satcom multiórbita para desplegar una constelación de comunicaciones seguras integrada en la iniciativa europea IRIS².

El informe también refleja que el grueso de estos nuevos PEM apenas tuvo impacto presupuestario durante el pasado ejercicio. De los proyectos vinculados al Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa, únicamente la modernización de media vida de las fragatas F-100 registró obligaciones reconocidas en 2025, por 13,9 millones de euros debido a que el departamento de Margarita Robles acabó firmando estos expedientes la última semana del año, a pesar de que el Ministerio de Industria concedió los préstamos a finales octubre. La mayor parte de las nuevas iniciativas concentran sus compromisos a partir de 2026 y en ejercicios posteriores.

Más empresas ante los nuevos programas

El aumento de la inversión coincide con un mayor movimiento entre las empresas de defensa. “Desde Indra nos han pedido varias peticiones de información con respecto a alguno de ellos, por lo que sí, somos conscientes de que hay mayor movimiento con respecto al año pasado”, aseguran fuentes de una compañía del sector.

Un exasesor del Ministerio apunta, además, que el departamento dirigido por Margarita Robles pretende ampliar el abanico de empresas beneficiarias. “Este año, el Ministerio de Defensa quiere repartir más directamente y un poco más de dinero que el pasado año entre las compañías medianas del sector, al entender que las grandes contratistas del sector no asignaron carga de trabajo como se esperaba a sus proveedores”, sostiene. La misma fuente recuerda que en los 31 PEM aprobados en 2025 Navantia, Airbus e Indra figuraban en el 98% de los contratos respaldados mediante préstamos al 0% de interés, por un volumen de 14.223,85 millones de euros distribuidos durante varios ejercicios.

Airbus acumuló el pasado año 8.107,6 millones de euros (25,5% del total) en contratos, Navantia (5.812,2 millones de euros; 18,3%) e Indra (5.667,4 millones de euros; 17,8%), muy lejos de los 420,08 millones de euros asignados a Urovesa (1,32%), los 302,36 millones de euros de Santa Bárbara Sistemas (0,95%), los 223,76 millones de euros de Volvo (0,7%) y los casi 178 millones de euros para la alemana Rheinmetall (0,55%). Asimismo, las uniones temporales de empresas (UTE) fueron las de Indra y Escribano, con 7.610,53 millones de euros (23,9% del total), la de Indra con Telefónica (950 millones de euros; 3%) y la de Airbus con Indra (176 millones de euros; 0,55%).

En este contexto, entre las compañías que las quinielas del sector sitúan en los nuevos programas aparecen Sener, GMV, Oesía y MBDA, especialmente en proyectos relacionados con defensa antiaérea y antimisil, posicionamiento, navegación y tiempo (PNT), guerra electrónica, sensores y optrónica.

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Grandes contratistas y medianas empresas están a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente los nuevos PEM para este año. El Gobierno dio ya un primer paso el pasado 1 de septiembre al autorizar la modificación de los límites de gasto para permitir a Industria la financiación de programas de Defensa en el periodo 2027-2032.