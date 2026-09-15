Mercado inmobiliario
El Congreso, con la abstención del PSOE, tumba la ley de Sumar para prohibir que los fondos compren viviendas
PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de un texto que ya fue rechazado en noviembre del año pasado
Jaime Mejías
El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado este martes admitir a trámite una proposición de ley de Sumar que buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas.
La propuesta, que ya se debatió con anterioridad en la Cámara Baja y tampoco no fue admitida a trámite, no ha salido adelante ante el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN. Además de los socialistas, el PNV y Coalición Canaria también se han abstenido, mientras que ERC, Bildu, BNG, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, han votado a favor.
El texto ya fue rechazado en noviembre del año pasado, también con la abstención del PSOE. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió una propuesta similar y Vox la elogió, por lo que el portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, decidió volver a elevar la propuesta legislativa al Pleno de la Cámara para ver si esta vez conseguía una mayoría suficiente.
Aun así, la Cámara Baja ha vuelto a expresar su rechazo a un texto que reforma la Ley de Vivienda de 2023 y, en concreto, su artículo 10 para vetar la transmisión de la propiedad de inmuebles residenciales a empresas, tanto a título oneroso como gratuito. La medida afectaría tanto a las viviendas en estado de uso como a las promociones de nueva construcción una vez cuenten con el certificado de fin de obra.
En la exposición de motivos de la ley, el grupo justificaba este veto alegando que las personas jurídicas no adquieren inmuebles para ejercer el derecho constitucional al disfrute de una vivienda, sino para tratarlos como "bienes de inversión para obtener beneficios económicos" mediante "movimientos especulativos".
No obstante, el texto contemplaba un régimen de exenciones que permitiría seguir comprando inmuebles a determinadas organizaciones sin ánimo de lucro. Entre las entidades exceptuadas figuraban las asociaciones, los agentes económicos y sociales, las entidades religiosas, las ONG de cooperación al desarrollo y otras organizaciones del tercer sector.
Excepciones con fines sociales
Aun así, estas entidades solo podrían haber adquirido viviendas destinadas a fines sociales o funcionales muy concretos, tales como el establecimiento de su sede social, la atención sociosanitaria, la protección de víctimas de violencia de género, el alojamiento de colectivos vulnerables o el desarrollo de actividades educativas, cívicas y de culto.
Asimismo, la propuesta legislativa incluía una disposición transitoria única para detallar que la restricción no aplicaría a aquellas compras o transmisiones que hayan sido elevadas a escritura pública ante notario antes de la entrada en vigor de la norma, aunque no se hubieran inscrito aún en el Registro de la Propiedad.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Las lluvias vuelven a Ibiza esta semana: la Aemet prevé un cambio de tiempo a partir del jueves
- Nombres, direcciones, ayudas y sanciones: Sant Josep deja al descubierto datos personales de más de un centenar de vecinos vulnerando la protección de datos
- Detenido por intentar matar con un cuchillo al trabajador de un aparcamiento en Ibiza
- La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
- El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
- El proyecto para revolucionar el aparcamiento regulado de Ibiza se estanca en problemas burocráticos
- Un vecino denuncia música a gran volumen desde siete barcos de chárter fondeados en Ibiza
- Encarna Planells, presidenta de los comerciantes del centro de Ibiza alerta del efecto del fin de temporada: “Hay delincuentes que ahora vienen hacia aquí"