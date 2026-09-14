Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Datos personales Sant JosepVandalismo en IbizaAparcamiento en IbizaFeria del Disco
instagramlinkedin

Estados Unidos

Trump dice que el mejor control para la IA es que él sea presidente

El presidente de Estados Unidos afirma que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial

Trump, durante su visita a Irlanda.

Trump, durante su visita a Irlanda. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes que existe "una conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA) y aseguró que esta tecnología no necesita más control que el hecho de que él sea el presidente del país.

"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y Estados Unidos lo tiene de sobra!", escribió en la red Truth Social, en medio de la polémica desatada por las alertas de los líderes del sector sobre los crecientes riesgos de esta tecnología.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
  2. Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
  3. Cazada en Ibiza una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular: multa de 15.000 euros
  4. El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
  5. Vivienda en Ibiza: Sant Josep prevé que se construirán alrededor de 500 VPL en áreas de transición
  6. La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Los empresarios copan una buena parte del mercado del alquiler residencial»
  8. La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: 'Todos nuestros amigos se han ido

Trump dice que el mejor control para la IA es que él sea presidente

Trump dice que el mejor control para la IA es que él sea presidente

La vertebración territorial y el compromiso con las personas, principales ejes de la contribución social de Alsa

La vertebración territorial y el compromiso con las personas, principales ejes de la contribución social de Alsa

El Reina Sofía se convertirá en una gran pasarela iluminada por cientos de velas y cuadros en Ibiza

El Reina Sofía se convertirá en una gran pasarela iluminada por cientos de velas y cuadros en Ibiza

Puertos de Baleares autoriza cinco nuevos testeros en el puerto deportivo de Santa Eulària

Puertos de Baleares autoriza cinco nuevos testeros en el puerto deportivo de Santa Eulària

Ibiza se asoma a su pasado marinero con una ruta entre juegos, retos y realidad virtual

Ibiza se asoma a su pasado marinero con una ruta entre juegos, retos y realidad virtual

Cursos de natación para este invierno en es Raspallar: inscripciones, fechas y plazas disponibles

Cursos de natación para este invierno en es Raspallar: inscripciones, fechas y plazas disponibles

Formentera examina a 52 aspirantes para cubrir 16 plazas de bombero

Formentera examina a 52 aspirantes para cubrir 16 plazas de bombero

El Parador de Ibiza arrasa este verano: 94% de ocupación y por encima de la media nacional

El Parador de Ibiza arrasa este verano: 94% de ocupación y por encima de la media nacional
Tracking Pixel Contents