Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Datos personales Sant JosepVandalismo en IbizaAparcamiento en IbizaFeria del Disco
instagramlinkedin

Cosmética

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

El grupo de perfumería y cosmética abonará 900 millones cuando se cierra el acuerdo y los otros 300 en el primer trimestre de 2029

La entrada de una de las dos torres que hacen de oficinas centrales de Puig en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

La entrada de una de las dos torres que hacen de oficinas centrales de Puig en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) / Ferran Nadeu / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Clemente

Barcelona

Isdin pasará a ser una marca completamente propiedad de Puig. El grupo de perfumería y cosmética ha comunicado a la CNMV que ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Esteve, cocreadora y copropietaria hasta ahora de la marca, para comprarle su 50%. El acuerdo se cierra por 1.200 millones de euros, 900 de los cuales los abonará Puig cuando se cierre formalmente la operación. El resto serán un pago diferido que está previsto que se pague en el primer trimestre de 2029.

"La operación se enmarca en la estrategia de Puig de consolidar y reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético", contextualiza el grupo con sede en l'Hospitalet de Llobregat en el comunicado que traslada al organismo regulador. "Hasta la consumación de la operación, Isdin continuará desarrollando su actividad en el curso ordinario de su negocio, bajo las estructuras de gobierno corporativo existentes", agrega.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
  2. Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
  3. Cazada en Ibiza una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular: multa de 15.000 euros
  4. El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
  5. Vivienda en Ibiza: Sant Josep prevé que se construirán alrededor de 500 VPL en áreas de transición
  6. La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Los empresarios copan una buena parte del mercado del alquiler residencial»
  8. La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: 'Todos nuestros amigos se han ido

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

«¡Aena, Aena! ¡Al tanto, al tanto!»: el ‘ninja des Cubells’ llama a protestar contra la ampliación del aeropuerto

«¡Aena, Aena! ¡Al tanto, al tanto!»: el ‘ninja des Cubells’ llama a protestar contra la ampliación del aeropuerto

«¡Aena, al tanto!»: el ‘ninja des Cubells’ llama a protestar contra la ampliación del aeropuerto.

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026

¿Necesitas cambiar de colchón? Estos son los mejores modelos en los que invertir este 2026

El Club Nàutic Sant Antoni conquista cuatro medallas en el Campeonato de España de Kayak de Mar

El Club Nàutic Sant Antoni conquista cuatro medallas en el Campeonato de España de Kayak de Mar

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios

BlizzCon 2026: desde 'StarCraft' y 'Diablo' hasta 'WoW', aquí tienes un resumen de todos sus anuncios

El Motoclub de Formentera i Eivissa firma otro fin de semana destacado en el Nacional de Trial

El Motoclub de Formentera i Eivissa firma otro fin de semana destacado en el Nacional de Trial

Un curso de la Escuela de Hostelería de Ibiza quiere salvar recetas tradicionales prácticamente olvidadas

Un curso de la Escuela de Hostelería de Ibiza quiere salvar recetas tradicionales prácticamente olvidadas
Tracking Pixel Contents