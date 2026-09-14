Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones

Isdin pasará a ser una marca completamente propiedad de Puig. El grupo de perfumería y cosmética ha comunicado a la CNMV que ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Esteve, cocreadora y copropietaria hasta ahora de la marca, para comprarle su 50%. El acuerdo se cierra por 1.200 millones de euros, 900 de los cuales los abonará Puig cuando se cierre formalmente la operación. El resto serán un pago diferido que está previsto que se pague en el primer trimestre de 2029.

"La operación se enmarca en la estrategia de Puig de consolidar y reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético", contextualiza el grupo con sede en l'Hospitalet de Llobregat en el comunicado que traslada al organismo regulador. "Hasta la consumación de la operación, Isdin continuará desarrollando su actividad en el curso ordinario de su negocio, bajo las estructuras de gobierno corporativo existentes", agrega.