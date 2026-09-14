Cosmética
Puig se queda con el 100% de Isdin tras comprar su mitad a la farmacéutica Esteve por 1.200 millones
El grupo de perfumería y cosmética abonará 900 millones cuando se cierra el acuerdo y los otros 300 en el primer trimestre de 2029
Isdin pasará a ser una marca completamente propiedad de Puig. El grupo de perfumería y cosmética ha comunicado a la CNMV que ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica Esteve, cocreadora y copropietaria hasta ahora de la marca, para comprarle su 50%. El acuerdo se cierra por 1.200 millones de euros, 900 de los cuales los abonará Puig cuando se cierre formalmente la operación. El resto serán un pago diferido que está previsto que se pague en el primer trimestre de 2029.
"La operación se enmarca en la estrategia de Puig de consolidar y reforzar su posicionamiento en el sector dermocosmético", contextualiza el grupo con sede en l'Hospitalet de Llobregat en el comunicado que traslada al organismo regulador. "Hasta la consumación de la operación, Isdin continuará desarrollando su actividad en el curso ordinario de su negocio, bajo las estructuras de gobierno corporativo existentes", agrega.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
- Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
- Cazada en Ibiza una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular: multa de 15.000 euros
- El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
- Vivienda en Ibiza: Sant Josep prevé que se construirán alrededor de 500 VPL en áreas de transición
- La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Los empresarios copan una buena parte del mercado del alquiler residencial»
- La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: 'Todos nuestros amigos se han ido