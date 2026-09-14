El núcleo fuerte del Ibex prepara una lluvia de alrededor de 10.000 millones en dividendos para el otoño

Los pesos pesados de la Bolsa española allanan el camino para remunerar al accionista con alrededor de 10.000 millones de euros en dividendos a lo largo del otoño, de acuerdo con las previsiones recogidas por el mercado y la política de remuneración fijada por las compañías. Los meses de menor retribución en la recta final del año serán septiembre y octubre, aunque el plato fuerte de dividendos llegará en noviembre, encabezado por Inditex y la gran banca española.

Inditex eleva su dividendo un 4%

La estrella de la recta final del año será el gigante textil gallego. Inditex aportará el mayor pago: el dueño de Zara tiene previsto distribuir la segunda mitad de su dividendo anual de 1,75 euros a 0,875 euros brutos por título, en un desembolso que rondará los 2.727 millones de euros.

El grupo que preside Amancio Ortega ha acordado elevar un 4% su remuneración anual tras cerrar el último ejercicio con un beneficio récord de 2.980 millones de euros en el último semestre, según ha comunicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El turno de la gran banca llegará después de Inditex. Los bancos españoles concentraron la mitad de los dividendos repartidos en España en 2025, con un récord de 12.200 millones de euros, según Capital Group. El primer banco en remunerar al accionista este otoño será Unicaja, con un pago de 0,0844 euros por título dentro de un desembolso de 211 millones. El pago se abonará el próximo 24 de septiembre y equivale el 60% del beneficio neto consolidado.

Por otro lado, el Banco Santander ha mantenido su esquema de remuneración hasta 2028 después de lograr un beneficio ordinario de 8.973 millones de euros en el primer semestre del año, lo que implica un alza del 31%. El banco cantábrico se ha comprometido a repartir alrededor del 50% del beneficio mediante dividendos y recompras de acciones.

CaixaBank, en cambio, ofrece una horquilla más precisa. La entidad valenciana ha comunicado que el dividendo igualará entre el 30% y el 40% del beneficio por acción obtenido en el primer semestre. El pago rondará entre los 961 y 1.281 millones de euros si esta cantidad se aplica a los 3.203 millones de euros ganados hasta junio y prevé repartir el dividendo a cuenta en noviembre.

El caso se repite para BBVA, que prevé repartir entre el 40% y el 50% del beneficio ordinario mediante una combinación de dividendos y recompras, aunque el importe en efectivo se desconoce. En 2025, el banco vasco repartió 1.840 millones, equivalente a 0,32 euros por acción a través de su dividendo a cuenta.

En diciembre también llegará el turno de la siderúrgica ArcelorMittal y Fluidra. Las dos compañías, junto a Inditex y Unicaja, figuran entre los cuatro dividendos confirmados dentro del Ibex 35 hasta la fecha.

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