Las Bolsas sucumben al miedo a un parón de la IA y el petróleo rebasa los 107 dólares

Los mercados amanecen este lunes con tono negativo ante la creciente presión sobre las hiperescaladores de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), a la vez que el petróleo escala sobre los 107 dólares por barril. El Ibex 35 vuelve a las caídas con un retroceso del 0,30%, hasta perder los 19.800 puntos.

A esta incertidumbre se suma el encarecimiento del petróleo y una semana decisiva para la política monetaria, con los inversores pendientes de las reuniones de la Reserva Federal (Fed), el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. En este contexto, el barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, rebota un 2,70% esta mañana hasta superar los 107 dólares, tras el parón de un oleoducto clave en Arabia Saudí. El West Texas Intermediate (WTI) sube a menor medida, un 2,65%, hasta marcar los 102 dólares.

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Un posible retroceso en la inversión en el sector de la IA ha lastrado a las bolsas asiáticas, un mercado tradicionalmente más expuesto a los fabricantes de chips y a los valores tecnológicos. El índice surcoreano Kospi cayó más de un 3% en la sesión del lunes, mientras que el Nikkei de Tokio bajó un 0,81%. Wall Street también parece abocado a abrir en rojo este lunes. El clima de ventas masivas también se ha visto influido por la posibilidad de una subida de tipos por parte de la Fed este miércoles.