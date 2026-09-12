Nvidia invierte en iPronics, la 'startup' valenciana que quiere revolucionar la IA

¿Qué debe tener una empresa para que Nvidia, la cotizada más valiosa del mundo, se fije en ella? La respuesta la tiene iPronics, la startup valenciana en la que ha invertido el gigante tecnológico y que hoy domina cerca del 80% del mercado mundial de los microchips utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de IA generativa, como ChatGPT. Es la primera vez que Nvidia entra en una empresa española.

La noticia convierte, además, a iPronics -nacida hace apenas seis años como spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)- en una de las pocas tecnológicas europeas en las que el fabricante de chips más valioso del mundo ha decidido invertir. En concreto, iPronics ha cerrado una serie B de unos 108 millones de euros, coliderada por los fondos de Silicon Valley Maverick Silicon y Light Street Capital, a la que Nvidia se ha sumado como inversor. Así, la financiación total captada por iPronics desde su fundación asciende a cerca de 177 millones de dólares.

Para entender qué ha visto Nvidia en iPronics hay que ir hasta su sede, una oficina de cerca de 1.200 metros cuadrados en Valencia, donde ingenieros de más de veinte países comparten mesas de pruebas y bancos de óptica con un mismo objetivo: manejar la luz con la precisión con la que la electrónica lleva décadas manejando los electrones.

Materia prima

La materia prima de iPronics son chips fotónicos que usan luz en lugar de electricidad para transmitir datos. "La fibra óptica que lleva internet a los hogares es la misma tecnología que, a otra escala, resuelve un problema mucho menos visible para el gran público", cuenta Daniel Pérez-López, cofundador y director de tecnología (CTO) de la firma.

El directivo de la empresa, que construye interruptores ópticos que conectan decenas de miles de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) en los centros de datos de IA, señala que "el cuello de botella está en las conexiones de esos recursos computacionales". "Cómo seas capaz de orquestar esas comunicaciones tendrá un impacto directo en las prestaciones del ordenador", añade.

Ahí entra iPronics. Las conexiones entre GPU se han hecho tradicionalmente con cobre, pero "el problema principal es que, cuantos más datos y más rápidos quieres transmitir por un cable, más corto se hace este", cuenta Pérez-López. Hoy ese límite ronda el metro y medio, insuficiente para conectar cientos de chips. "En un metro y medio ya no caben tantos recursos", detalla. La respuesta de la industria ha sido pasarse a la fotónica, convirtiendo la señal eléctrica en óptica para que viaje por fibra de manera más efectiva.

La aportación de iPronics es evitar un paso intermedio. En lugar de reconvertir la luz en electricidad para decidir por dónde encaminarla y volver a convertirla en luz, sus chips enrutan directamente en el dominio óptico. "Nos saltamos esa transformación de luz a señal eléctrica y otra vez a luz", resume Pérez-López. El resultado es un ahorro de consumo y de latencia, en un sector donde la factura energética es un problema de primer orden. Los estudios señalan que los centros de datos consumen cerca del 3% de toda la energía que la humanidad genera en un año.

De la UPV a Silicon Valley

iPronics se constituyó en diciembre de 2019, pero su origen es anterior. La investigación comenzó hacia 2013-2014, cuando el grupo Photonics Research Labs de la UPV -del que forma parte Pérez-López- se convirtió en el primer equipo en demostrar un dispositivo fotónico de propósito general totalmente integrado en un chip. "En Valencia, somos pioneros en fotónica programable", presume el CTO.

Llevarlo al mercado costó otros dos años, pero el giro decisivo llegó hacia 2023, cuando en iPronics vieron que parte de los clientes usaban su dispositivo para resolver problemas concretos en clústeres de IA o centros de datos. La compañía no da nombres de clientes por confidencialidad, pero asegura trabajar con firmas "totalmente internacionales" que construyen infraestructura de centros de datos, incluidos algunos hiperescaladores. Además de en Valencia, iPronics mantiene una oficina en Santa Clara, en Silicon Valley.

La serie B no ha sido la primera parada. iPronics levantó antes una ronda semilla liderada, entre otros, por Amadeus Capital Partners (fondo especializado en deep tech) con la participación, desde el origen, del único fondo español que la ha acompañado, Criteria Venture Tech. Después llegó una serie A, cerrada entre finales de 2024 y 2025, con Triatomic Capital como primer inversor de Silicon Valley, junto a Fine Structure Ventures. A ella se sumó Robert Bosch, la primera inversión del grupo alemán en España.

La serie B sitúa a iPronics entre las mayores rondas tecnológicas del año en España, con 125 millones de dólares, liderados de nuevo por dos fondos de Silicon Valley -Maverick Silicon, especializado en semiconductores, y Light Street Capital, de perfil más financiero-, a los que se suman Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, el European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Amadeus Capital Partners, Build Collective y Criteria Venture Tech. Y junto a todos ellos, Nvidia, cuya llegada refuerza la ambición de iPronics de convertirse en un referente en redes ópticas para infraestructuras de IA.

Más trabajo que suerte

Pérez-López no disimula que la entrada de Nvidia es el dato que más atención ha generado: "Es lo que acapara todos los titulares". Sin embargo, esta inversión no es un golpe de suerte, dice, sino consecuencia de casi dos años de trabajo conjunto con el gigante de los chips en tecnología, producto y hojas de ruta. "Que una empresa de este calibre invierta tan lejos de su casa no es fácil", apunta, consciente de que Nvidia reparte capital por todo el ecosistema óptico -en compañías como Lumentum, Coherent, Marvell o Corning- a medida que cierra las piezas que necesita para sostener el crecimiento de la IA. "Invierte en empresas que resuelven problemas futuros o presentes", detalla.

Más allá del dinero, la entrada de Nvidia funciona como una "validación que atrae talento y clientes", en un nicho -el de las startups de fotónica para IA- que mueve rondas multimillonarias pese a ser casi desconocido para el gran público.

El crecimiento de la plantilla ha ido en paralelo al de la financiación. iPronics supera ya el centenar de empleados tras doblar el equipo en poco más de un año, y prevé volver a multiplicarlo por dos en los próximos 18 meses con parte de los fondos recién captados. La firma presume de diversidad con más de 22 nacionalidades en plantilla, repartidas en equipos de desarrollo, finanzas, ventas y administración, con el inglés como idioma de trabajo. Parte del talento sale de la propia UPV, incluidos doctorandos que compaginan su tesis con programas de doctorado industrial en la empresa; otra parte llega de un sector fotónico español que Pérez-López describe como uno de los más punteros de Europa, con polos en Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga y Galicia.

El CTO evita dar cifras de facturación, pero sí da referencias. El producto genérico se envía a clientes desde 2021; su versión para centros de datos e infraestructuras de IA empezó a salir de fábrica el año pasado. Los volúmenes, añade, son aún "incipientes". La compañía trabaja con algunas de las mayores tecnológicas del mundo y el calendario de adopción varía por cliente, con despliegues previstos entre la segunda mitad de 2027 y finales de 2028.

El mercado actual de estos conmutadores ronda, calcula el directivo, los 2.500 millones de dólares y hoy está acaparado por Google, que desarrolla su propia tecnología interna. Pérez-López espera que se diversifique, alcance cifras de dos dígitos en miles de millones hacia 2029-2030 y no descarta tres dígitos en la década siguiente.

Dos frentes

Sobre los desafíos de la compañía, los divide en dos frentes. El comercial consiste en encajar el ritmo de iPronics con el calendario de cada cliente. El tecnológico es, a su juicio, "mayúsculo". "Tenemos una tecnología que no ha hecho nadie antes y, sobre todo, a esta escala. Hemos tenido éxito en demostrarlo a volúmenes moderados y ahora falta el siguiente reto: demostrar que somos capaces de producir a escala grande, a los volúmenes que el mercado va a necesitar".

Para reducir ese riesgo ha cerrado alianzas de fabricación con "los mejores" socios. La única que puede citar, por haberse anunciado ya de forma conjunta, es Fabrinet, proveedor cotizado en EE UU de componentes y procesos para varias de las mayores tecnológicas del sector.

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La compañía valenciana afronta ahora su prueba más exigente: demostrar que puede fabricar a la escala que sus nuevos inversores -Nvidia incluido- esperan de ella.