Botín y otros diez grandes banqueros europeos reclaman dos leyes a Bruselas en 2027 para simplificar regulación y favorecer integraciones

La presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín, ha remitido junto a otros diez directivos de los mayores bancos de Europa una carta a las principales autoridades de la Unión Europea, reclamando medidas urgentes para simplificar la normativa bancaria a nivel comunitario. La directiva española firma la carta con los dirigentes de, entre otros bancos, los franceses Crédit Agricole, Société Générale y BNP Paribas, los británicos HSBC, Barclays y Standard Chartered o el suizo UBS.

Los destinatarios de la carta, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, son las cuatro principales autoridades de la Unión Europea: Ursula von der Leyen (Comisión Europea), António Costa (Consejo Europeo), Roberta Metsola (Parlamento Europeo) y Christine Lagarde (Banco Central Europeo). En la carta, Botín y el resto de directivos reclaman "medidas urgentes y estructurales para fortalecer la economía europea", en un contexto marcado por "un orden geopolítico inestable, incendios forestales por todo el continente y las reservas de gas en su nivel más bajo en 14 años".

Los ejecutivos bancarios reclaman, como punto de partida, "una moratoria inmediata" al aumento de requisitos de capital de los bancos. "Dado que la capacidad de absorción de pérdidas de los bancos de la UE se encuentra en máximos históricos —2,5 billones de euros y en aumento—, debemos detener la tendencia al incremento constante de los requisitos de capital", piden los banqueros, reclamando a Bruselas que no se eleven las exigencias hasta haber acometido "reformas a largo plazo".

Una regulación más sencilla

Por otro lado, la segunda reclamación del colectivo es "convertir la simplificación en un objetivo permanente, no una solución puntual". "Europa necesita centrarse de forma constante en aquello que realmente protege la estabilidad y tener la disciplina necesaria para eliminar todo aquello que no lo haga", reza la misiva. En este sentido, mencionan la fragmentación del mercado único europeo, que debe abordarse "eliminando definitivamente las barreras que obstaculizan el crecimiento y la integración". "Las empresas de la UE deben poder crecer y competir a escala mundial en igualdad de condiciones", apostillan.

Los ejecutivos bancarios han tomado nota sobre la reforma bancaria presentada durante el verano por la Comisión Europea. Abanderada por la comisaria María Luís Albuquerque, el proyecto pretende lograr dos fines últimos: favorecer las funciones transfronterizas entre bancos europeos y simplificar la regulación, con un solo objetivo: que las entidades del Viejo Continente puedan aspirar a competir con los bancos estadounidenses, que les han adelantado por la izquierda.

Al hilo de este proyecto, los banqueros celebran su puesta en marcha, pero reclaman "ir más lejos y más rápido". "Pedimos a la Comisión que presente dos paquetes separados, uno de simplificación y otro de integración, a principios de 2027. Esto debería permitir a Europa ofrecer en el corto plazo una mayor flexibilidad en materia de financiación, al tiempo que se dispone del tiempo necesario para debatir las áreas de integración adecuadas, y permitiría al Consejo y al Parlamento completar las reformas en la segunda mitad de 2027", consideran.

La inversión, el gran reto europeo

Los consejeros delegados de las entidades europeas consideran, también, que Europa está quedando rezagada a la hora de cumplir las consignas del Informe Draghi, el extenso documento preparado por el histórico funcionario para tratar de despertar al Viejo Continente. "Draghi situó las necesidades de inversión estratégica de la UE en 1,2 billones de euros al año. Sin ello, Europa se quedará aún más rezagada respecto a Estados Unidos y China en productividad, tecnología y crecimiento económico", apuntan.

Para ejecutar este volumen de inversiones, los bancos reconocen que serán claves. "Los bancos financian actualmente el 75% de esa actividad; unos mercados de capitales más profundos ayudarán, y avanzar en la Unión de Ahorros e Inversiones sentará unas bases más sólidas. Pero desarrollar los mercados de capitales lleva tiempo". Según sus cálculos, hará falta "un aumento del 5% en los préstamos bancarios al sector privado, más del doble de la tasa registrada antes de la pandemia", para financiar las necesidades de Europa.