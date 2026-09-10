El Ibex 35 sube un 0,6% pendiente del BCE y con el Brent sobre los 100 dólares

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves en positivo y, tras abrir con una subida del 0,39%, ha ampliado sus ganancias hasta el 0,6% en los primeros minutos de negociación, en una jornada marcada por la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y por la evolución del petróleo en un contexto de mayores tensiones en Oriente Próximo.

El principal índice de la Bolsa española arrancó el día en los 19.772,8 puntos, después de cerrar el miércoles con una caída del 1,51%, hasta los 19.695 enteros. Hacia las 9.20 horas, el selectivo aceleraba su avance y alcanzaba los 19.816 puntos.

La atención de los inversores se centra este jueves en el BCE. La mayoría de los analistas espera que la institución eleve los tipos de interés hasta el 2,5%, ante el repunte de las expectativas de inflación, y no descarta una nueva subida antes de que termine el año.

Los mercados también permanecen atentos a la evolución de la situación en Oriente Próximo. La coalición militar encabezada por Arabia Saudí y que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente denunció este miércoles ataques con misiles de los rebeldes hutíes contra tres localidades saudíes.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraní ha defendido esta madrugada que los hutíes son "un actor yemení independiente que toma sus propias decisiones" y ha rechazado que el grupo esté afiliado a Teherán. Las declaraciones llegan después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asegurase la víspera lo contrario.

El Brent cede y se mantiene sobre los 100 dólares

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,9% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 100,3 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, retrocedía un 0,7%, hasta los 95,4 dólares.

En el ámbito macroeconómico, la inflación de Alemania se situó en agosto en el 2,9% interanual, una décima por encima de la registrada en julio, impulsada por el encarecimiento de la energía.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el Índice General de Producción Industrial (IPI) aumentó un 2,6% interanual, aunque moderó en 1,2 puntos el ritmo de crecimiento registrado anteriormente.

En el apartado empresarial, Parlem inicia este jueves el periodo de suscripción preferente de una ampliación de capital de hasta 7,95 millones de euros, que permanecerá abierto hasta el próximo 23 de septiembre.

Asimismo, Atrys Health comunicó que cerró el primer semestre con unos ingresos de 77,7 millones de euros, un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Dentro del Ibex 35, Acciona Energía encabezaba las subidas en los primeros compases de la sesión, con un avance cercano al 2%, seguida de Telefónica, que ganaba un 1%. Acciona avanzaba un 0,95% e Inditex se revalorizaba un 0,81%.

En el lado contrario, ArcelorMittal registraba la mayor caída, con un descenso del 1%, mientras que Puig y Acerinox cedían alrededor de un 0,3% y Repsol retrocedía un 0,2%. El tono positivo se extendía al resto de las principales plazas europeas. Milán avanzaba un 0,4%, mientras que Fráncfort y París subían un 0,2% y Londres se anotaba un 0,1%.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba frente al dólar y se cambiaba por 1,1639 dólares. Por su parte, la rentabilidad del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,873%.