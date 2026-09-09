Ganuza inicia su mandato en la CNMC con un aviso a navegantes: "No puedo garantizar que nuestras decisiones vayan a agradar a todos"

"No puedo garantizar nuestras decisiones vayan a agradar siempre a todos, pero las tomaremos con independencia, rigor y apoyándonos en los técnicos de esta casa", ha advertido el nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Juan José Ganuza, tras la toma de posesión formal de su cargo junto a los nuevos consejeros del organismo, Joan Capdevila, Carmen Balsa y Marina Echebarría.

En la sede madrileña del organismo, Ganuza ha estado acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, así como por los principales directivos de algunas de las grandes empresas que regula el organismo, como Josu Jon Imaz (Repsol), Gianni Armani (Endesa), Beatriz Corredor (Red Eléctrica) o Pedro Saura (Correos), entre otros. También han estado presentes sus predecesores, Cani Fernández y José María Martín Quemada, y representantes sectoriales y algunos políticos.

El nuevo presidente de la CNMC, que inició su mandato a finales de julio, ha puesto en valor su perfil académico como la mejor garantía para "reforzar la independencia" de la entidad y ha dejado claro que la CNMC se debe a sus "stateholders, que son los ciudadanos". "Tenemos la obligación de rendirles cuentas, comunicar con claridad lo que hacemos y de abrir debates para entender qué nos demandan", ha añadido.

Ganuza ha reconocido que "estos tiempos son verdaderamente interesantes", en relación con los retos que enfrentará el organismo en los próximos seis años, que es el tiempo que dura su cargo. Entre ellos ha citado la economía digital, el control de fusiones (la directiva europea acaba de cambiar su enfoque estático y centrado en los precios hacia uno más dinámico, según ha explicado) y los retos regulatorios relacionados vinculados a la energía entre los que ha mencionado la gestión de la demanda (eléctrica), la generación de incentivos adecuados para invertir en redes eléctricas "más inteligentes y con mayor capacidad" y "cómo lograr que el aumento de la competencia se traslade verdaderamente a los consumidores".

Por otra parte, el nuevo dirigente del organismo ha avanzado que la CNMC tiene previsto celebrar en Barcelona el 30 aniversario de la liberalización de las telecomunicaciones y ha lanzado una petición a los “Reyes Magos” para que la sede catalana acoja las nuevas competencias adquiridas por el regulador en materia audiovisual y digital, relacionadas con la trasposición del nuevo Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y la vigilancia de las plataformas digitales.

“Tengo muchas esperanzas puestas en el nuevo mandato de la CNMC, no me cabe duda que vais a estar a la altura”, ha augurado el vicepresidente Carlos Cuerpo, quien ha pedido a Ganuza y su equipo "valentía para lanzar debates necesarios para nuestra sociedad". Cuerpo ha aplaudido la labor del organismo que en los últimos meses supervisando que las petroleras no aprovechen el aumento de los precios de la energía por la guerra de Irán para disparar las facturas de los consumidores y ha encomendado al organismo a no bajar la guardia y mantener su vigilancia también cuando el conflicto acabe y los precios comiencen a bajar.

"Hay que estar ojo avizor para que las bajadas cuando se produzcan acaben trasladándose a los precios. Hay que intentar quitar del imaginario colectivo ese elemento del efecto cohete y efecto pluma. A ver si somos capaces entre todos de conseguirlo", ha advertido Cuerpo. El efecto cohete y pluma se refiere a cómo los precios de los combustibles (la gasolina y el diésel) suben muy rápido ante un aumento del precio del petróleo, pero bajan de manera muy lenta cuando el crudo se abarata.