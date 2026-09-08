Condiciones laborales transparentes
Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para adaptar sus contratos y detallar salario base, pluses y jornada diaria
El Gobierno da luz verde en su Consejo de Ministros a la transposición de la directiva de condiciones laborales transparentes
Las empresas tienen hasta el 29 o 30 de septiembre para adaptar los nuevos contratos de trabajo e incorporar información detallada en los mismos del salario base y variable que cobrará el trabajador, así como la jornada diaria o los preavisos mínimos en caso de cambios de turno, entre otros. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley para transponer la directiva de condiciones laborales transparentes. La entrada en vigor de las novedades, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, será en un plazo de 20 días desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que sucederá presumiblemente entre este miércoles y jueves. Es decir, entre el 29 y 30 de septiembre.
La nueva normativa "regula todos los elementos esenciales de un contrato laboral" y "es un paso más en la lucha contra la precariedad", ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa.
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Fuente: El Periódico
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