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Estudio Estadístico

El número de viajeros por tren desciende un 5,3 % en el segundo trimestre

Es el segundo retroceso trimestral consecutivo en tasa interanual del año

Archivo - Arquivo - Trens de proximidade parados nas vías da estación de trens, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España).

Archivo - Arquivo - Trens de proximidade parados nas vías da estación de trens, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). / César Arxina - Europa Press - Archivo

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EFE

Madrid

El número de viajeros transportados por tren en España descendió un 5,3 % en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta más de 172 millones de viajes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo retroceso trimestral consecutivo en tasa interanual del año en cuanto al uso de los servicios ferroviarios, después de la caída del 12 % que se produjo entre enero y marzo.

El volumen de las mercancías transportadas también experimentó un retroceso entre abril y junio, cifrado por el INE en el 2,2 % menos que en el mismo periodo de 2025, hasta 5,63 millones de toneladas.

Como en el caso de los viajeros transportados, el indicador a la baja de las mercancías por tren se repite por segundo trimestre consecutivo hasta junio, ya que en el primer tramo del año el volumen de productos transportados por vía férrea cayó un 11,4 % en tasa interanual.

Solo en junio, y según los últimos datos mensuales del INE, el número de viajeros cayó en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

Los trenes de Cercanías, en junio, sumaron un 7 % menos de viajes que en el mismo mes del año pasado; los de Media Distancia, un 23,5 % menos; los de Alta Velocidad, un 9,8 % menos; y los del resto de Larga Distancia, un 8,2 % menos.

En los meses de mayo y abril, según el INE, también se produjeron descensos interanuales en el número de viajes por tren.

Noticias relacionadas

Los trayectos de los viajeros en Cercanías y Media Distancia se redujeron un 5,9 % en mayo y un 3,5 % en abril; en tanto que la Larga Distancia, incluida la Alta Velocidad, registró caídas del 6,4 % en mayo y del 13,7 % en abril en relación con el número de viajeros.

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