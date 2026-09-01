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Iberdrola organiza la mayor exposición dedicada a la evolución tecnológica y el futuro de la electricidad

Se podrá acceder de forma gratuita entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre en la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles

Cartel exposición de Iberdrola

Cartel exposición de Iberdrola / IBERDROLA

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Jaime Mejías

Iberdrola va a poner a disposición del público la mayor exposición monográfica e interactiva sobre el pasado, el presente y el futuro de la electricidad realizada hasta la fecha. Bajo el título Un viaje electrizante: experiencia inmersiva Iberdrola, la muestra podrá visitarse de forma gratuita entre el 21 de septiembre y el 20 de octubre en la Galería de Cristal de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles de Madrid, tal y como ha afirmado la energética a través de un comunicado a la prensa.

"La exhibición invita a descubrir los principales hitos que han marcado la historia de la electrificación, desde los primeros descubrimientos científicos hasta las últimas innovaciones tecnológicas, y muestra a través de contenidos virtuales cómo serán las ciudades del futuro en la era de la electricidad”, apunta Iberdrola. De marcado carácter divulgativo, la iniciativa busca despertar la curiosidad de los jóvenes por la ciencia y la tecnología e inspirar vocaciones entre las nuevas generaciones llamadas a desempeñar un papel protagonista en la construcción de ese futuro eléctrico.

El papel de la electricidad

El público general podrá comprobar, a través de ejemplos concretos, el papel de la electricidad en el desarrollo socioeconómico a lo largo de los últimos 125 años. La exposición incluye contenidos históricos y elementos interactivos acerca de los fundamentos de la electricidad y la evolución de la tecnología eléctrica. Y, a través de espacios inmersivos los visitantes podrán adentrarse en la profunda transformación que está comenzando en las ciudades, la movilidad o la industria gracias a la electrificación.

Entre los principales atractivos de la muestra destacan una experiencia audiovisual inmersiva con gafas de realidad mixta, un museo con piezas originales de gran valor tecnológico e histórico vinculadas al desarrollo del sistema eléctrico, demostraciones en directo para hacer visible la electricidad mediante una bobina Tesla y talleres educativos dirigidos a estudiantes y familias.

Del pasado al futuro eléctrico

A través de la trayectoria de Iberdrola, la exposición permitirá también conocer algunos de los grandes hitos que han marcado la historia del sector eléctrico, desde las primeras centrales hasta la expansión de las energías renovables, las redes inteligentes, el almacenamiento energético y la electrificación de la demanda.

La muestra estará abierta al público todos los días entre las 10:00 y las 22:00 horas. Las entradas podrán obtenerse gratuitamente mediante reserva online y también en taquilla. Además, se organizarán actividades específicas para centros educativos y otros colectivos, con la participación de voluntarios de Iberdrola.

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Fuente: El Periódico

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