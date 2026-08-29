Francisco Uría, el profesor que acabó dirigiendo una 'joint venture' bancaria

Su formación, trayectoria profesional y capacidad didáctica convierten a Francisco Uría (Alicante, 1965) en una de las voces autorizadas sobre el sistema bancario español y su entronque con Europa. Actualmente, es el director general del Instituto de Banca y Finanzas, una joint venture -como él mismo la define- entre CUNEF Universidad y el Centro de Análisis y Estudios del Instituto Español de Analistas, lo que lo sitúa como un referente a la hora de entender todo el movimiento europeo de simplificación en este ámbito y un traductor entre el impacto que la tecnología está teniendo en este campo y que ha venido a poner sobre la mesa una regulación para que la seguridad jurídica vaya un paso más allá de los mal llamados neobancos.

Cuando salió de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, coqueteó con la idea de dedicarse a la docencia, pero aprobó la plaza para ser abogado del Estado en 1991, lo que lo llevó a la Agencia Tributaria en Catalunya y, más tarde, a ser un alto cargo de Fomento y Hacienda. De ese bagaje, saltó en 2004 al campo privado, que ya no ha abandonado y que le permitió pasar por la Asociación Española de Banca (AEB) y, sobre todo, por KPMG (de 2010 a 2025) en calidad de socio responsable del sector financiero en España y, en los cuatro últimos años, como socio responsable global de banca y mercados de capital.

En octubre del año pasado, Uría asumió su actual puesto, dejando también una huella de su actividad en diferentes consejos de administración en sociedades como Aena y Loterías del Estado, y en la actualidad se ha incorporado como patrono a la Fundación Juan March. Su actividad es un carrusel del que es difícil bajarse, porque ahora también forma parte del consejo asesor creado por el Instituto de Estudios de la provincia de Alicante (Ineca), donde reconoce que ha entrado con "ilusión" por coincidir con conocidos y, ante todo, por descubrir nuevas caras que se han marcado como objetivo ayudar a este think tank alicantino a llevar a los foros de decisión el potencial de un territorio históricamente infrafinanciado.

Aprender y contarlo

Esa manía por "aprender e ir corriendo a contarlo" es lo que le tiene enganchado a la docencia desde hace años, una experiencia que espera poder alargar un tiempo más. "Normalmente, he dado clase de derecho bancario y del mercado de valores -comenta-. Es una actividad que me apasiona".

En las aulas, hace hincapié en que lo tecnológico abre un debate sobre los neobancos. Aquí reclama ser "muy precisos" a la hora de presentarlos ante el usuario: "Hay instituciones financieras que proveen servicios de pagos y que, incluso, pueden tener cuentas abiertas", pero ni están sujetas a regulación ni son propiamente bancos.

También se muestra convencido de que el movimiento en la banca es inevitable a la luz de la actual geopolítica. Tras dos años marcados por la operación de fusión del BBVA y el Banco Sabadell -operación en la que no entra-, el experto considera que las entidades españolas están capacitadas para protagonizar esa necesaria alianza para plantar cara a los gigantes estadounidenses y chinos.

El experto afirma que "la concentración bancaria es una realidad empujada por las inversiones tecnológicas"

"El tema de la concentración bancaria es una realidad que, en parte, va empujada por las enormes inversiones ligadas a la tecnología. La inteligencia artificial, en concreto, es cara y, en ese sentido, hay incentivos importantes para la consolidación. Lo ideal sería que no fuera española, sino que fuese europea, que de verdad Europa fuera capaz de tener entidades campeonas. Creo que esa es la tarea que está pendiente, porque tenemos un problema de fragmentación del mercado bancario europeo muy grande y son muy pocos los bancos que desarrollan actividad en un número relevante de estados", argumenta.

La actualidad no deja espacio para pausas y Uría es una persona de las que ve la botella medio llena cuando aborda el panorama mundial. Desde la dirección del instituto reconoce que están muy atentos a varios aspectos. Por ejemplo, están desarrollando una línea de trabajo para impulsar y apoyar "el resultado de la agenda europea sobre simplificación de la regulación, un tema absolutamente central". En juego están las nuevas propuestas de reforma de la normativa que, en su opinión, van a marcar la actividad del último cuatrimestre del presente ejercicio.

En esa serie de cuestiones centrales que merecen especial atención, también sitúa todo lo relacionado con la transformación que viene de la mano de la tecnología, lo que deriva en dos patas: el euro digital y el uso de la inteligencia artificial, que considera dos ventanas de "oportunidades", aunque, desde luego, sin despreciar los riesgos, especialmente en el segundo asunto.

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De esa visión, Uría comparte asimismo la observación de la evolución del "mundo de los pagos y todo lo que se está moviendo en ese entorno". "Estamos muy interesados en ver cómo evoluciona la iniciativa de la interconexión que está realizando Bizum con otros operadores europeos y cómo nace un gigante, por llamarlo de alguna manera, con capacidad para hacer servicios transfronterizos", concluye.