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La inflación se dispara siete décimas por los carburantes y se sitúa en el 4,3% este agosto

El Gobierno recuerda que a partir del 1 de septiembre habrá una rebaja de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre el gasóleo

Una persona reposta gasolina en una estación en Barcelona, en una imagen de archivo.

Una persona reposta gasolina en una estación en Barcelona, en una imagen de archivo.

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María Jesús Ibáñez

Barcelona

La inflación en agosto se sitúa en el 4,3%, en el cálculo interanual, siete décimas más que en julio, debido al encarecimiento de los carburantes por la persistencia de la crisis energética derivada de la guerra en Irán, según el dato adelantado que ha hecho público este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El organismo informa, sin embargo, de que el repunte de la inflación general no se traslada a la subyacente, que excluye de su cálculo energía y alimentos no elaborados y que desciende una décima en agosto, hasta el 2,9% interanual.

Gráfico que muestra la evolución del IPC en España.

El Gobierno asegura que las medidas del plan de respuesta aprobado el pasado marzo siguen vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se eleva a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. Según el Ministerio de Economía, "el Gobierno mantiene un seguimiento minuto a minuto del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados".

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