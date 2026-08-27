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Nvidia recupera la magia: suma 355.000 millones de valor bursátil tras volver a batir las previsiones

La compañía presidida por Jensen Huang se dispara un 7% en Wall Street tras anticipar un incremento del 70% en su facturación para 2028

El logotipo de Nvidia en la feria de videojuegos Gamescom, celebrada en Colonia (Alemania), el miércoles 26 de agosto de 2026. La Gamescom se prolongará hasta el 30 de agosto.

El logotipo de Nvidia en la feria de videojuegos Gamescom, celebrada en Colonia (Alemania), el miércoles 26 de agosto de 2026. La Gamescom se prolongará hasta el 30 de agosto. / Krisztian Bocsi / BLOOMBERG

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Justo cuando la euforia de los inversores por Nvidia empezaba a enfriarse, la empresa más valiosa del mundo ha vuelto a batir las expectativas de Wall Street. El fabricante de chips facturó 96.200 millones de dólares (82.520 millones de euros) en el segundo trimestre fiscal del año, y la respuesta del mercado este jueves ha sido fulminante.

La tecnológica ha llegado a sumar 355.000 millones de dólares (304 millones de euros) de capitalización bursátil en las primeras horas de la sesión estadounidense de este jueves, una cifra que supera incluso el PIB de Grecia. El integrante de los Siete Magníficos ha registrado un salto de hasta el 7% en los primeros minutos de su sesión en Nueva York este jueves. En los últimos meses, la compañía que preside Jensen Huang ha quedado bajo la lupa de los inversores ante las crecientes dudas sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA).

Despeja las dudas

Más allá de los últimos resultados, el dato que ha tranquilizado a un mercado sacudido por la inflación, la desaceleración del crecimiento en EEUU y la subida de los precios de la energía, han sido las previsiones de cara al próximo año fiscal, que han batido las expectativas de los analistas. El fabricante estadounidense anunció este miércoles tras el cierre de mercado que anticipa un crecimiento de ingresos del 70% en 2028.

El gasto tecnológico no afloja

Estos resultados llegan tras un mes complicado para las acciones tecnológicas, ya que el Índice Philadelphia Semiconductor —que agrupa a los 30 mayores fabricantes de chips— se desplomó un 21% desde sus máximos de julio. El foco de atención de los inversores a lo largo de los meses estivales ha estado en el gasto elevado de los llamados hyperscalers, principales compradores de los procesadores de Nvidia.

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Hasta ahora, 2026 ha sido un año mediocre en bolsa para Nvidia: mientras que otros fabricantes de chips emergentes han registrado ganancias de tres dígitos en Bolsa, la empresa con sede en Santa Clara (California) solo ha sumado un 15% en el parqué neoyorquino.

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Fuente: El Periódico

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