Mario Draghi lanza un 'think tank' para impulsar reformas en la política europea y no perder de vista a EEUU y China

Varios de los académicos, políticos, empresarios e inversores más relevantes de Europa (y algunos estadounidenses) se mueven para impulsar reformas estructurales en el seno de la Unión Europea, que batalla por dar caza a sus dos mayores competidores, EEUU y China, en la hegemonía económica a nivel mundial. El ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, una de las voces más autorizadas del continente, ha fundado junto al irlandés Patrick Collison, creador de la 'fintech' de pagos Stripe, un 'think tank' llamado Rhine Group para impulsar la agenda de Draghi para Europa, condensada en su celebérrimo informe.

Así lo ha anunciado este lunes el hombre que actuará como director ejecutivo de esta nueva organización, Luis Garicano, ex eurodiputado por Ciudadanos entre 2019 y 2022. "Responsables políticos, economistas, emprendedores y empresarios impulsaremos las reformas europeas y la agenda de Draghi", ha escrito Garicano en redes sociales. La página web del grupo ya está activa, y en un mensaje que puede entenderse como un manifiesto fundacional, los miembros de la organización explican los objetivos que pretenden alcanzar con este movimiento.

La brecha tecnológica

"De las cincuenta empresas tecnológicas más grandes del mundo, solo cuatro son europeas. En todas las tecnologías emergentes que marcarán las próximas décadas, Europa se muestra débil", comienza el texto, evidenciando el retraso que el Viejo Continente exhibe frente a competidores como EEUU o China. "Lo que está en juego es una cuestión existencial. Si el estancamiento continúa, el continente perderá progresivamente la capacidad de financiar las obligaciones fundamentales de un Estado moderno: defensa, sanidad pública, pensiones, educación, inversiones climáticas y redes de seguridad para quienes pierden su empleo", añade.

Según la filosofía de Rhine Group, bautizado así por el Rin, el río que nace en los Alpes suizos y atraviesa media Europa, el entorno mundial favorable amortiguó el declive de Europa. "El comercio creció bajo normas multilaterales. El paraguas de seguridad estadounidense liberó los presupuestos de defensa. Las dependencias parecían mutuas y, por tanto, inofensivas. Ya no lo son. Estados Unidos ha impuesto sus aranceles más elevados desde la ley Smoot-Hawley. China se ha convertido en un competidor más feroz, tanto en terceros mercados como dentro de la propia Europa".

"Europa se encuentra en una situación más difícil que cuando se publicó el informe El futuro de la competitividad europea. El modelo de crecimiento europeo se está desvaneciendo y estamos cada vez más a merced de acontecimientos externos que no controlamos", vaticinan. Por ello, los miembros de la organización consideran perentoria la adopción de "medidas urgentes" para corregir el rumbo del continente. "La alternativa es hacer lo que Europa ha hecho antes: competir, construir y volver a crecer. No somos una potencia media, sino el segundo mercado más grande del mundo", concluye.

Los españoles del grupo

Entre los miembros más destacados del 'think tank' hay varios españoles de renombre. Carlos Torres, presidente del BBVA, figura en la lista, al igual que Andreu Mas-Colell, profesor emérito de Economía de la Universitat Pompeu Fabra. La presidenta de Mediaset España y exministra de Ciencia con Zapatero, Cristina Garmendia, está dentro del listado también. Jesús Saá Requejo, que en los 90 se desempeñaba como director de inversiones del BBVA y actualmente preside la Fundación L'Ontano, una organización suiza que otorga subvenciones y apoyo financiero a proyectos alrededor del mundo, apoya también al grupo.

Otras personalidades ilustres que se han sumado a la iniciativa de Draghi son el Premio Nobel de Economía francés, Philippe Aghion; dos miembros de la junta directiva del fabricante neerlandés de chips ASML, la compañía de mayor capitalización bursátil de Europa; el ex ministro Federal de Finanzas de Alemania y actual directivo de Morgan Stanley, Jörg Kukies; el jovencísimo gurú de la IA alemán Leopold Aschenbrenner, fundador del fondo de inversión Situational Awareness; la editora del medio británico 'Financial Times', Roula Khalaf, o el CEO del diario francés 'Le Monde', Louis Dreyfus, entre otros.