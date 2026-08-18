La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) alerta: el miedo a los incendios asfixia al sector

La pirotecnia ha sido en España algo que no podía faltar en ninguna festividad ni espectáculo. Sin embargo, con el paso de los años se han ido aplicando medidas para regular el sector, debido a la contaminación sonora, medioambiental y lo que desde hace unos años es la preocupación por excelencia: los incendios forestales. En un contexto en el que las temperaturas son cada vez más elevadas y el fuego más frecuente, no es de extrañar la inquietud generada. Sin embargo, los datos oficiales desmienten la amenaza y afirman que la pirotecnia solo fue causa del 0,049% de la superficie forestal quemada en toda España entre 2015 y 2023.

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) denuncia su asfixia económica y social ante el veto al uso de la pirotecnia fuera de las zonas de influencia forestal que están aplicando administraciones autonómicas y locales en las comunidades de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. AEPIRO destaca que esta oleada, que considera indiscriminada e injustificada, de prohibiciones responde a una persecución desproporcionada que amenaza con el desmantelamiento inminente de una industria artesanal, tradicional, legal y regulada que genera miles de empleos. Este riesgo se ve acrecentado ante la cancelación de actividades durante los meses de verano, que concentran el 80% de la facturación anual del sector por las fiestas patronales de julio y agosto en el territorio nacional.

Prohibición sin compensaciones

El sector denuncia una absoluta falta de responsabilidad patrimonial por parte de los gobiernos autonómicos. Las administraciones promueven cancelaciones masivas basadas en riesgos desmentidos por las estadísticas, pero no contemplan líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras. AEPIRO exige que los políticos expliquen sus criterios técnicos y asuman el coste político y las indemnizaciones correspondientes por abocar al sector a la quiebra.

Asimismo, la patronal señala que muchos vetos se fundamentan fraudulentamente en la Ley de Montes, cuyo artículo 5 excluye expresamente el suelo urbano consolidado, que es donde se dispara la mayoría de la pirotecnia (plazas y recintos feriales) con una afección nula a los bosques.

Los datos desmienten que la pirotecnia sea causa de los incendios forestales

La Asociación Española de la Pirotecnia denuncia que la clase política está incentivando en la opinión pública la falsa certeza de que la pirotecnia es una causa relevante de incendios. Sin embargo, según la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), los fuegos artificiales solo han sido causa del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023. Esta cifra se sitúa muy por detrás de causas como la intencionalidad, el rayo, colillas, vehículos o líneas eléctricas. Por comunidades, el impacto es igualmente ínfimo: Aragón (0,011%), Andalucía (0,02%), Extremadura (0,040%), Castilla-La Mancha (0,044%) y Castilla y León (0,016%).

Una industria segura

Por otra parte, la patronal asegura que la pirotecnia no es una actividad temeraria y la describe como una de las industrias más reguladas de Europa. Un ejemplo de este control es que todos los artículos profesionales deben contar con el Marcado CE y estar incluidos en el Catálogo Oficial de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (CATEX) del Ministerio de Industria. Además, cada montaje exige planes de seguridad, equipos de extinción y medidas de prevención rigurosas y específicas para cada espectáculo.

Ante esta situación, el sector exige la puesta en marcha urgente de una mesa de diálogo con las direcciones generales de Emergencias de las comunidades autónomas, para que las restricciones se basen en criterios de seguridad industrial y legalidad. El objetivo es detener una campaña de presión que, según AEPIRO, destruye un patrimonio cultural y estratégico de la España rural.