Marta Ortega, presidenta de Inditex, en Vogue: "No queremos ser una marca de lujo"

La presidenta de Inditex, Marta Ortega Pérez, ha concedido una entrevista a la revista Vogue en la que habla sobre su familia, el mundo de la equitación, la empresa y su unión con A Coruña. También explica el fichaje del diseñador John Galliano para crear una colección en Zara que se presentará el próximo mes. Las fotos fueron realizadas por Annie Leibovitz, uno de los principales referentes del mundo de la imagen desde el siglo pasado y quien protagonizó el pasado año la exposición de su fundación.

El reportaje incide en el hermetismo de su padre Amancio, el fundador del imperio Inditex cuyo buque insignia es Zara y quien acaba de cumplir 90 años, y la excepcionalidad de que Marta Ortega hable públicamente. De hecho, se incide en que la empresa trabaja con "una organización muy plana". “No tenemos muchos cargos. Somos una empresa enorme, pero desde dentro no se siente así. Al final formamos una gran familia y creo que ahí radica la magia”, explica.

En la entrevista se aborda una de las premisas de Zara a la hora de plantear su oferta de moda: crear ropa con diseño de calidad, pero a precio asequible. "Las cosas hermosas y bien diseñadas no deberían estar reservadas solo a unos pocos. La clase social no tiene nada que ver con el estilo", sostiene Ortega. El artículo también añade valoraciones de personas próximas al círculo profesional de la responsable de uno de los principales imperios textiles del mundo, como la del director creativo de Versache Pieter Mulier, quien destaca que Inditex es "una marca que no solo ha crecido en facturación, sino que ha multiplicado su impacto en la cultura, la estética y el mundo de la moda". En otro momento de la conversación, Ortega incide en el mismo punto. "Estamos muy lejos de querer ser una marca de lujo. Las casas de lujo hacen un trabajo admirable y nos inspiran muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara. Nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible", añade.

Fotografía de Marta Ortega Pérez en la entrevista / Vogue / Annie Leibovitz

En los últimos años, Zara también ha crecido en base a alianzas con nombres populares del mundo cultural. Un ejemplo es la colección que ha presentado recientemente con el artista puertorriqueño Bad Bunny. Desde la compañía señalan que fue la "innovadora infraestructura" lo que permitió llevar a cabo el espectáculo del descanso de la Super Bowl. El marido de Marta y responsable de comunicación de Zara, Carlos Torretta Echevarría, presume: "¿quién más habría sido capaz de confeccionar el vestuario para 700 bailarines en solo dos semanas?".

El 50º aniversario

Marta Ortega también recuerda los primeros 50 años de la compañía, que se celebraron el pasado año. "Sí, esos 50 años merecían un reconocimiento, pero el pasado nos sirve sobre todo para recordar nuestros errores: es mucho mejor centrarse en no repetirlos que recrearse en los éxitos", advierte. En el artículo también se hace mención a la filosofía de la familia, de la que la presidenta de Inditex presume por ser "muy exigente". Esto también se explica desde la óptica del director creativo de Zara, Karl Templer, quien indica que "te da ganas de hacer un trabajo impecable. Su manera de trabajar motiva mucho a la gente".

Vida familiar

Otro de los aspectos en los que se incide, es su influencia familiar. La única hija del segundo matrimonio de Amancio Ortega destaca a su abuela materna como fuente de inspiración. "Es probablemente la persona que más me ha marcado en la vida", explica Marta. "Crio a ocho hijos. Jamás le importó de dónde venía nadie ni a qué se dedicaba; lo único que le interesaba era que las personas fueran trabajadoras y honradas", añade.

La hípica

También recuerda que, con ayuda de una cuidadora británica, se inició en el mundo de la hípica, lo que hizo que a los 10 años ya practicase este deporte con asiduidad y llegase a convertirse en un pilar de su vida. "Competí en salto de obstáculos durante muchos años", cuenta, aunque lamenta que la vida familiar no le ha permitido seguir en el mundo de la equitación. "Ahora tengo menos tiempo y más hijos", destaca. "Cuando nació mi hija, lo dejé; para competir a ese nivel necesitas entrenar todos los días y yo ya no lo podía hacer", recuerda.

Marta Ortega con su padre Amancio en Casas Novas / Iago López

"Lo más especial es que compartes el trabajo con un ser vivo", explica sobre la hípica. "Cualquier deportista debe estar en forma, pero en este caso tanto tú como el caballo tenéis que estar al máximo nivel. No es una raqueta ni un balón: está vivo y depende de ti", relata.

Pero el mundo de los caballos no lo ve solo desde el de la competición. También se explica que mantiene una escuela de equitación en A Coruña en la que se ofrece la hipoterapia --un tratamiento de rehabilitación que usa el equilibrio del caballo para mejorar el equilibrio, la postura y la fuerza muscular-- para niños con discapacidad. "Me encanta no haber perdido el contacto con ese mundo. Me ha aportado muchísimo durante mucho tiempo", cuenta.

Matrimonio con Carlos Torretta

El artículo recuerda también cómo conoció a su marido actual, Carlos Torretta Echevarría, en una cena con amigos en Nueva York, puesto que él trabajaba en la agencia de modelos Elite en la ciudad estadounidense. Marta define a Carlos como "una enciclopedia con patas". Por su parte, su marido define su pareja como "el ying y el yang". "Yo hablo muchísimo, ella habla menos. Ella es hiperorganizada y yo soy más caótico. Sé que la debo sacar de quicio un millón de veces al día, pero al final creo que hacemos muy buen equipo. A mí me viene francamente bien tener a alguien como ella a mi lado que me guíe por el buen camino", indica.

Su padre

Uno de los ejes de la entrevista es también la figura de su padre Amancio Ortega, del que heredó la multinacional de la moda. "Para mí es un motivo de orgullo. No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás. Siento que estoy en un gran momento vital", expone. "Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles. Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme. Y no solo de mis hijos, sino de toda mi familia, que me ayuda una barbaridad", completa.

Pasión por la fotografía y el diseño

Una de las razones que le ha llevado a realizar exposiciones dedicadas a fotógrafos en el espacio del Puerto de A Coruña del que dispone su fundación es su pasión por el género. "En mi cabeza siempre pensé que acabaría haciendo fotos", explica en la entrevista, en la que cuenta que solía acompañar a su madre, Flora Pérez, a las sesiones de campaña de Zara. Entre otras, rememora una en el museo Guggenheim de Bilbao antes de que se abriese al público. "El fotógrafo era español y las modelos eran Amber Valletta y Carolyn Murphy. Yo tendría unos 14 o 15 años y me escapaba a verlas en acción en cuanto me dejaban", recuerda.

Uno de los motivos de abrir ese espacio fue el primer homenajeado en el muelle de Batería. "Peter Lindbergh fue el fotógrafo de nuestra boda y un gran amigo personal", cuenta. ·Había comisariado una exposición para Düsseldorf que nunca llegó a ver inaugurada [falleció en 2019]. Cuando vi que iban a abrir la muestra allí, hablé con su hijo Ben y le dije que me encantaría organizar una retrospectiva de la obra de Peter en A Coruña. Todo se hizo por él", explica Ortega.

En la entrevista también se hace mención al litigio judicial que Inditex ganó a Christian Louboutin en 2012 que le permitió comercializar calzado con suela roja. "La moda es un lenguaje compartido. La forma en que lo hablas es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras. Siento un respeto absoluto por el trabajo de los diseñadores: soy clienta y admiradora de muchos de ellos". También habla de muchos de sus creadores favoritos. "Phoebe Philo, por supuesto; Sarah Burton está haciendo un trabajo fabuloso. Siempre he sido una fan incondicional de la señora Prada. Willy Chavarria, Matthieu Blazy, Jonathan Anderson… El diseñador al que más he admirado siempre es John Galliano, y tengo la suerte de estar trabajando con él, expone.

Relación con A Coruña

Para la presidenta de Inditex, estar en A Coruña es indispensable. "No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña", explica en la entrevista. En ella, también buscan destacar que Inditex busca mantener un compromiso con la mejora de las condiciones sociales y medioambientales de sus trabajadoras, así como que la empresa quiere alcanzar en 2040 emisiones netas cero.

Marta Ortega en las instalaciones de Zara / Vogue / Annie Leibovitz

"Nuestro modelo está enfocado totalmente a la demanda", desarrolla. "La clave reside en mantener un nivel de stock ajustadísimo y reducir los excedentes al mínimo. Menos del 1% del producto se queda sin vender: no realizamos grandes tiradas que no funcionan y que luego hay que almacenar en una nave. Aunque haya quien insista en calificarlo de fast fashion, el modelo de negocio en sí es probablemente lo más sostenible que tenemos", cuenta.

Fichaje de Galliano

En el reportaje, el diseñador John Galliano también recuerda cómo fue su fichaje por la multinacional coruñesa. Su primera reacción cuando la presidenta le propuso colaborar con Inditex fue "ni hablar" debido a recelos sobre la empresa que, aclara Marta, eran "los mismos que los de cualquiera" y que estaban basados en "informaciones imprecisas o de terceras personas". Ortega lo convenció tras mostrarle las instalaciones y el muestrario de tejidos, por lo que cambió de parecer.

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Como punto final, Marta Ortega reflexiona sobre el momento actual de la moda. "A veces se habla mucho de que la moda es frívola, pero yo creo que es algo profundamente humano", desarrolla. "La moda está presente en la vida de millones de personas cada día. Es nuestra carta de presentación ante el mundo. Contiene una creatividad inmensa y exige una enorme sensibilidad. Y puede ser maravillosa si la hacemos bien", concluye.

Fuente: La Opinión A Coruña