Duro Felguera da la vuelta a las pérdidas del pasado año y gana 241 millones en el primer semestre

Duro Felguera obtuvo un beneficio neto atribuido de 241,8 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone salir de los 'números rojos' de 26 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior, gracias entre otras cuestiones a la cancelación de una partida de 234 millones de euros prevista para contingencias y provisiones de litigios.

Por su parte, la cifra de negocio de la compañía asturiana se redujo hasta los 31 millones de euros, frente a los 116 millones del anterior periodo, afectados por el menor volumen de cartera y la limitada incorporación de nuevos proyectos, de los que unos 20 millones corresponden al mercado nacional y los otros casi 11 millones al mercado internacional.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Duro Felguera también volvió a registrar números positivos con 5,13 millones de euros, mientras que en los primeros seis meses de 2025 la empresa informó de 18 millones de pérdidas, todo pese al retraso de la homologación judicial de su Plan de Reestructuración respecto al calendario inicialmente previsto.

Igualmente, los gastos de explotación se redujeron un 68%, desde 25 millones de euros en el primer semestre de 2025 hasta 8,1 millones en junio de este año.

"El retraso en la homologación ha desplazado parte de la actividad prevista para 2026 a 2027, aunque la compañía mantiene las previsiones del Plan de Viabilidad para 2027-2035", ha indicado la compañía en un comunicado.

Duro Felguera cerró el mes de junio con un fondo de maniobra positivo de 47,9 millones de euros, frente a los 221,7 millones de euros negativos registrados en diciembre de 2025.

La posición de liquidez del grupo se ha visto reforzada durante las semanas posteriores al cierre. En concreto, durante la primera semana de julio Duro Felguera recibió 13,1 millones de euros correspondientes a la venta de su antigua sede en el Parque Científico Tecnológico de Gijón.

Además, la compañía ha alcanzado un acuerdo para la venta de su participación del 3,97% en Ausenco, una operación que es "firme" y que está previsto que concluya durante los próximos meses, una vez se completen las correspondientes aprobaciones regulatorias.

De este modo, Duro Felguera continúa avanzando en el refuerzo de su posición financiera y de liquidez, tras la mejora registrada en su fondo de maniobra al cierre del primer semestre.

Proyecto Tula

Por otra parte, Duro Felguera ha convocado junta extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de septiembre, en primera convocatoria y de forma exclusivamente presencial, para aprobar uno de los proyectos clave de su nueva etapa, el proyecto Tula, una central de ciclo combinado que desarrollará junto a Mota-Engil México.

El proyecto Tula, junto al proyecto Escolín --una planta de fertilizantes, también en México-- forman parte del plan de crecimiento diseñado por la compañía de ingeniería asturiana tras lograr el visto bueno judicial a su plan de reestructuración el pasado mes de junio y proporcionará ingresos de 210 millones de euros.

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"Los resultados del primer semestre, con la vuelta al Ebitda positivo, reflejan los efectos de la reestructuración en el plano financiero y sientan las bases para nuevos proyectos. Tula es la primera muestra concreta de esa nueva etapa: un proyecto que responde al interés de la compañía y que nos permite empezar a reconstruir cartera sobre una estructura mucho más sólida", ha destacado el presidente ejecutivo de Duro Felguera, Eduardo Espinosa.