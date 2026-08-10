Los despidos colectivos colectivos aumentan un 15,6% hasta mayo y Cataluña es la más castigada

Los trabajadores afectados por despidos colectivos aumentan en España. Entre enero y mayo de 2026, un total de 16.931 personas se vieron afectadas por un ERE, lo que supone un 15,6% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 14.642, según los últimos datos de regulación de empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El sector servicios concentra siete de cada diez despidos colectivos registrados en los cinco primeros meses del año. En concreto, 12.205 trabajadores se vieron afectados por un ERE, un 16,2% más que entre enero y mayo de 2025, cuando la cifra se situó en torno a 10.507 personas. Entre las actividades más afectadas destacan las telecomunicaciones, la programación informática y la consultoría, además del comercio, el transporte y las actividades auxiliares, los servicios profesionales y la producción y distribución de contenidos.

En un informe presentado por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, marzo fue el mes con mayor número de trabajadores afectados por despidos colectivos, con 5.303 personas, un 60,9% más que en el mismo mes de 2025. Junto con febrero y abril, concentró buena parte de las salidas registradas en los primeros meses del año, frente a los descensos contabilizados en enero y mayo.

Cataluña, la comunidad más afectada

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentran el mayor número de trabajadores afectados por ERE. Cataluña registró 4.461 afectados entre enero y mayo, un 17,6% menos que un año antes. En la región, el goteo de expedientes ha sido constante desde el comienzo del año, con procesos en empresas industriales como Nissan, Nestlé, Ficosa o Quality Espresso, además de la constructora Limak y compañías del sector servicios como Capgemini, Glovo o Avis. A estos procesos se suman otros anunciados recientemente, como los de H&M o Pascual, cuyo impacto se reflejará en las estadísticas de los próximos meses.

Las personas afectadas por despido colectivo suben un 15,6 % hasta mayo, la mayoría en los servicios / EPE

Madrid, por su parte, contabilizó 4.091 trabajadores afectados, un 55,3% más que un año antes. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.993 personas, casi el doble que en el mismo periodo de 2025; Andalucía, con 1.335, un 16,6% menos; y Aragón, con 840 afectados, casi siete veces más que un año antes.

En Aragón, buena parte de los despidos colectivos se concentraron en mayo, principalmente por el ERE de Majorel, la empresa de telemarketing que afectó a más de 400 trabajadores de su centro de Zaragoza.

En el País Vasco, los ERE afectaron a 660 personas durante los cinco primeros meses del año, 323 menos que en el mismo periodo de 2025. La mayor parte de estos despidos se concentraron en marzo, coincidiendo con el expediente de Tubos Reunidos, que afectó a 285 empleados por el cierre de la acería de Amurrio. La compañía justificó la medida por las pérdidas de 71 millones de euros, la caída de los pedidos, el impacto de los aranceles impulsados por Donald Trump y los elevados costes de producción.

El Ministerio de Trabajo señala que las principales causas de los ERE son de carácter económico, vinculadas fundamentalmente a pérdidas o a una disminución de los ingresos. No obstante, también se producen expedientes por causas relacionadas con la producción y la organización de las empresas.

En el resto de comunidades autónomas, los expedientes afectaron a 592 trabajadores en Baleares, 562 en Murcia, 440 en Canarias, 419 en Castilla-La Mancha, 394 en Castilla y León, 311 en Galicia, 263 en Extremadura, 256 en Asturias, 192 en Cantabria y 92 en Navarra. La Rioja registró 27 afectados, mientras que en Ceuta y Melilla la cifra conjunta se situó en torno a tres trabajadores.

Los mayores despidos colectivos de los últimos diez años

Los últimos diez años han dejado algunos de los ERE más importantes de la historia reciente de España. Uno de los más destacados fue el de CaixaBank en 2021, tras la absorción de Bankia, que terminó con 6.452 trabajadores afectados, después de que la entidad planteara inicialmente más de 8.000 salidas. También destaca Telefónica, que en 2025 acordó un ERE para 6.036 empleados, uno de los mayores ajustes laborales de los últimos años. En la banca, Santander y BBVA también llevaron a cabo importantes procesos de reducción de plantilla, con cerca de 4.900 y 3.800 trabajadores afectados, respectivamente.

El comercio y las telecomunicaciones también han protagonizado grandes expedientes. El Corte Inglés acordó en 2021 un ERE para 3.292 empleados, en un contexto marcado por la transformación del comercio y el avance de las ventas 'online'. Telefónica ya había ejecutado otro importante ajuste en 2024, con 3.420 trabajadores afectados, mientras que Vodafone España planteó en 2024 un expediente que alcanzó a unos 1.200 empleados. Estos procesos reflejan el impacto de la digitalización y los cambios en los modelos de negocio sobre el empleo.

En la industria, uno de los casos más simbólicos fue el cierre de las plantas de Nissan en Barcelona en 2020, que supuso la salida de unos 2.500 trabajadores directos y puso en riesgo miles de empleos indirectos. También destaca Ford Almussafes, que acordó en 2023 un ERE que afectó a 1.622 trabajadores en plena transformación del sector del automóvil. Son expedientes especialmente relevantes por su impacto territorial y por estar vinculados a procesos de deslocalización, reconversión industrial y transición hacia el vehículo eléctrico.