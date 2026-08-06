El Ibex 35 toca su tercer máximo histórico consecutivo pese al desplome de Asia

El Ibex 35 intenta prolongar la buena racha de máximos históricos por tercera sesión consecutiva este jueves y sube un 0,67% en el primer tramo de la sesión hasta marcar los 20.200 puntos. El resto de Europa también amanece con ligeras subidas mientras que parqués como Fráncfort y París parten de máximos.

En los mercados petroleros, el barril de Brent sigue por debajo de los 80 dólares, aunque la incertidumbre sobre el control del estrecho de Ormuz vuelve al primer plano. Los inversores también operan con mayor cautela este jueves a la espera de conocer el dato del empleo en Estados Unidos.

Es otro día de pérdidas en Asia después de que el índice surcoreano Kospi cayera alrededor de un 4,8% debido al resurgimiento de los temores sobre la valoración de las empresas de inteligencia artificial (IA). La bolsa japonesa siguió la misma tendencia: el Nikkei cayó cerca de un 1% en la sesión.

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Manuel Pinto, analista jefe de XTB, explica que el tirón de los resultados empresariales en Europa ha impulsado los parqués. “Un mes de agosto que tradicionalmente suele asociarse a las vacaciones y a una menor actividad en los mercados está ofreciendo, por el momento, todo lo contrario”, explica. “Los inversores han recuperado el optimismo, apoyados en unos resultados empresariales que siguen sorprendiendo al alza, en la decisión de los principales bancos centrales de mantener los tipos de interés sin cambios”.