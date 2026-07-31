Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 conquista el máximo histórico de los 19.900 puntos al calor de la tregua del petróleo
El selectivo madrileño recupera un 0,90% en las primeras horas de sesión, impulsado por la mejora en los mercados asiáticos
Monique Zamora Vigneault
Los mercados se están recuperando del clima de aversión al riesgo de finales de semana, tras una agitada reunión de la Reserva Federal (Fed) que provocó una ola de ventas en el mercado de bonos. El Ibex 35 vuelve a estar en verde este viernes y toca nuevos máximos sobre los 19.930 puntos. Con esta subida el parqué encadena dos sesiones al alza tras subir un 1,78% el jueves.
En el mercado del petróleo, los inversores vuelven a mostrar preocupación por las interrupciones en el suministro energético en el estrecho de Ormuz tras una serie de ataques entre Irán y Estados Unidos. El petróleo ha bajado ligeramente hasta situarse en torno a los 85 dólares.
En Asia, las bolsas se han recuperado de la intensa ola de ventas que ha afectado a los valores tecnológicos en las últimas sesiones. El índice surcoreano Kospi subió casi un 18% en una sola sesión, después de que las ventas masivas del último mes lo hicieran caer un 22%. En Japón, el índice Nikkei también recuperó un 4%.
Unicaja también ha presentado resultados este viernes, siendo el último banco dentro del Ibex 35 en publicar sus cuentas. Los títulos de Unicaja suben un 3% tras elevar el beneficio un 7,1% hasta los 361 millones de euros.
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Fuente: El Periódico
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