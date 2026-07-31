La bolsa española enfila la cota inédita de los 20.000 puntos con el petróleo como árbitro

La tregua entre Estados Unidos e Irán ha precipitado una ola de alivio en los mercados y ha dado gasolina a los parqués. Sobre todo, al Ibex 35. Después de 35 años, varias crisis financieras, una pandemia y tras el estallido de dos guerras, el selectivo madrileño se encuentra a un paso de alcanzar por primera vez los 20.000 puntos.

La moderación del petróleo en las últimas sesiones ha allanado el camino hacia esa cota inédita. La más o menos respetada tregua entre Estados Unidos e Irán ha rebajado la tensión y los sólidos resultados de la banca española han reanimado las compras en el Palacio de la Bolsa. El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, acumula una caída superior al 11% en las últimas sesiones. Los analistas no solo consideran factible el hito de los 20.000, sino que además ven recorrido alcista en el parqué, aunque advierten de que dependerá en gran medida de la evolución del tablero geopolítico.

El crudo marca el rumbo

Víctor Alvargonzález, fundador de Nextep Finance, valora que el selectivo conserva potencial para superar los 20.000 puntos, aunque condiciona ese escenario a una distensión en Oriente Próximo. “El Ibex tiene recorrido al alza, sí”, sostiene. “La tendencia es alcista, pero ahora mismo carga con la mochila de Irán”, matiza.

El asesor aconseja solo invertir la mitad en bolsa española y reservar el resto hasta que se despeje la situación de forma definitiva. “El precio del petróleo es determinante. Sí hay recorrido, pero con el permiso del precio del petróleo”.

Wall Street también manda

Otro de los escollos para la Bolsa española procede de Wall Street y las dudas que persisten sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA). “Sin duda el mercado que manda es Wall Street. Donde manda capitán, no manda marinero. Y el capitán es Wall Street”, agrega.

“El lastre en Estados Unidos está en el Nasdaq. Ahora en Estados Unidos hay miedo de que el capex (gasto de capital) pueda ser un lastre para las grandes empresas, cosa que ahora mismo no está pasando”, concluye.

El consenso del mercado es que los grandes campeones del índice madrileño son los valores bancarios, las energéticas y las constructoras. Los estrategas de XTB, liderados por Manuel Pinto, consideran que aunque la temporada de resultados ha dado un balón de oxígeno a los valores bancarios, también cree que el contexto internacional ha jugado un papel en su recorrido alcista.

“En las últimas semanas los inversores están ampliando el foco más allá de las grandes tecnológicas estadounidenses debido a las dudas sobre el retorno de las grandes inversiones y buscan oportunidades en sectores más tradicionales y cíclicos, donde el Ibex 35 cuenta con representación”, afirman.

La banca, el gran motor

La gran banca sigue siendo la gran estrella del parqué. Alvargonzález recomienda aprovechar las correcciones para tomar posiciones en la banca. La gestora española Metagestión también comparte la misma visión del mercado. “El principal apoyo del índice sigue siendo el sector bancario, el de mayor peso dentro del Ibex”, explican desde Metagestión. “Las entidades españolas continúan presentando elevados niveles de rentabilidad, balances sólidos y una elevada capacidad de generación de beneficios, lo que las convierte en uno de los principales motores del mercado”, añaden.

La gran banca española ha vuelto a batir sus propios récords. Las cinco principales entidades financieras del país (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) han logrado su mejor primer semestre de su historia. En concreto, los cinco integrantes del Ibex 35 han recaudado ganancias conjuntas de 19.803 millones de euros, lo que implica un alza del 18% en el mismo periodo del año pasado.

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Más allá de los sólidos beneficios de los pesos pesados del índice, los analistas recuerdan que la evolución del Ibex 35 está estrechamente ligada a las bolsas europeas, debido a la mayor exposición de Europa al crudo proveniente de Oriente Próximo.