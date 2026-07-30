Ofertas turísticas
Consumo exige a cinco plataformas retirar 141 anuncios de alojamientos en territorios palestinos ocupados
El Ministerio considera ilícita la publicidad de estos establecimientos y advierte a las multinacionales de posibles actuaciones adicionales si no eliminan o bloquean las ofertas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren o bloqueen 141 anuncios de establecimientos turísticos situados en asentamientos israelíes dentro del territorio palestino ocupado, en Cisjordania y Jerusalén Este.
La actuación se produce después de una nueva investigación del departamento dirigido por Pablo Bustinduy, en la que se localizaron decenas de ofertas disponibles para los consumidores españoles. Tras identificar los anuncios, Consumo remitió un primer requerimiento a las cinco multinacionales para comunicarles que estaban alojando contenido considerado ilícito y exigir su eliminación inmediata.
El Ministerio advierte de que, si las empresas no retiran en España los anuncios señalados, podrán enfrentarse a nuevas actuaciones administrativas. Desde el Ministerio apuntan que "los nombres de las plataformas no se pueden hacer públicos, ya que el proceso del requerimiento está abierto"
El requerimiento se apoya en el artículo 4 del real decreto ley que recoge medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Esta norma establece que tendrá la consideración de publicidad ilícita la promoción de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, así como de servicios prestados en estos enclaves.
Los alojamientos detectados se encuentran en localidades incluidas en más de 200 códigos postales correspondientes a asentamientos israelíes. La relación de estos códigos fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
No es la primera actuación de Consumo contra este tipo de ofertas. En febrero, el Ministerio ya obligó a seis empresas a eliminar más de un centenar de anuncios turísticos correspondientes a alojamientos situados en territorios palestinos ocupados. Entre las empresas señaladas destacaban las grandes plataformas turísticas como Airbnb y Booking.
El departamento sostiene que estas intervenciones forman parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para contribuir a aliviar el sufrimiento de la población palestina. La nueva investigación amplía así la vigilancia sobre las plataformas digitales que comercializan en España servicios turísticos vinculados a los asentamientos.
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Fuente: El Periódico
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