Pollen Street culmina la compra de Hipoges y crea un gigante de la gestión de activos en el sur de Europa

Pollen Street Capital ha completado, a través de Finsolutia, la adquisición de Hipoges tras recibir la autorización de los reguladores de España, Portugal, Italia y Grecia, los cuatro mercados en los que opera la compañía. La operación, anunciada inicialmente el 14 de noviembre de 2025, da lugar a una de las mayores plataformas de gestión de crédito y activos inmobiliarios del sur de Europa.

El grupo resultante contará con aproximadamente 55.000 millones de euros en activos bajo gestión, más de 2.000 profesionales y equipos locales repartidos en 11 ciudades. La integración combina la escala y el conocimiento del mercado de Hipoges con las capacidades tecnológicas y operativas de Finsolutia, especializada en la gestión hipotecaria y de activos inmobiliarios.

Hipoges aporta más de 50.000 millones de euros en activos bajo gestión y una plantilla superior a 1.800 empleados. Fundada en 2008, la compañía trabaja con carteras de hipotecas residenciales, activos adjudicados, préstamos promotor, crédito al consumo, financiación a pymes y préstamos a grandes empresas, además de prestar servicios corporativos, administrar sociedades y estructuras de titulización y ofrecer asesoramiento en financiación alternativa e intermediación hipotecaria digital.

Por su parte, Finsolutia, creada en 2007, gestiona más de 5.500 millones de euros en activos y cuenta con más de 350 profesionales en Lisboa y Madrid. Su actividad abarca desde la originación de préstamos y los procesos de análisis y aprobación hasta el ‘servicing’, la gestión de carteras y la optimización operativa. La compañía basa buena parte de su propuesta en una plataforma tecnológica propia que permite automatizar tareas, estandarizar procedimientos y mejorar el uso de la información.

Pollen Street considera que la combinación de ambas empresas refuerza su estrategia de construir un grupo europeo de referencia y con capacidad para seguir creciendo. La nueva plataforma continuará trabajando para entidades financieras e inversores internacionales con una oferta integrada que cubrirá toda la cadena de valor de la gestión de crédito y de los activos inmobiliarios.

Ganar escala

La operación permitirá ampliar la gama de servicios, ganar escala y reforzar la especialización en los mercados del sur de Europa. El grupo aspira también a mejorar su capacidad para abordar operaciones complejas, ofrecer análisis más avanzados y facilitar una toma de decisiones apoyada en un mayor volumen de datos. Entre las áreas con mayor potencial se encuentran las soluciones de gestión de crédito, los servicios inmobiliarios, la tecnología y las soluciones de capital.

Afonso Nascimento, consejero delegado de Finsolutia Group, ha señalado que la integración abre una nueva etapa para ambas compañías gracias a las oportunidades de venta cruzada y a las sinergias operativas. Según el directivo, la unión permitirá construir una plataforma “más grande, más sólida y con mayores capacidades”, combinando el conocimiento local con una propuesta diferencial basada en la tecnología.

Los ‘managing directors’ y co-CEO de Hipoges, Hugo Velez y Claudio Panunzio, han destacado que la mayor escala y la complementariedad de los negocios ofrecerán una ventaja competitiva frente a otros actores del sector. A su juicio, el nuevo grupo podrá prestar un servicio más completo, con mayor capacidad operativa, mejores herramientas analíticas y una oferta adaptada a operaciones cada vez más exigentes, sin renunciar a la agilidad ni al cumplimiento normativo.

La combinación busca, además, aprovechar la presencia territorial de Hipoges en España, Portugal, Italia y Grecia y la experiencia de Finsolutia en la península ibérica. La compañía resultante pretende actuar como socio único para propietarios de activos e inversores, integrando capacidades que hasta ahora se ofrecían por separado y reforzando la continuidad del servicio en todas las fases de cada operación.

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Los responsables de Hipoges también han subrayado que la alianza generará nuevas oportunidades profesionales para los equipos de ambas compañías y reforzará el compromiso de situar al cliente en el centro de la estrategia. Tras el cierre, Pollen Street avanzará en la integración de Finsolutia e Hipoges con el objetivo de consolidar una plataforma paneuropea, tecnológica y especializada en la gestión de deuda y activos inmobiliarios. Comienza así una fase de integración operativa.