Encuesta CIS: Solo el 20% de los españoles creen que pagan más impuestos quienes más tienen

Solo el 20,4% de los españoles consideran que los impuestos se cobran con justicia, es decir, que pagan más quienes más tienen, frente a un 77,2% que no percibe que las cargas impositivas se distribuyan de forma justa. La encuesta 'Opinión pública y política fiscal' realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también muestra que el 54,4% de los ciudadanos opinan que la sociedad en su conjunto se beneficia "poco o nada" de lo que paga a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones, mientras que el 43,7% considera que la ganancia es "mucha o bastante".

En general, un 43,7% de los españoles afirman que paga muchos impuestos, un 47,7% dice que paga regular y solo un 7,2% asegura que paga pocos impuestos. En comparación con Europa, el 36,3% dice que se pagan más impuestos en España, un 31,8% piensa que se pagan menos impuestos, y un 20,6% que se paga igual. Sobre la forma de recaudación, el 70,1% asegura que se debería recaudar con impuestos directos, tipo IRPF (según la renta o la riqueza de las personas y empresas), y un 24,4% con impuestos indirectos, tipo IVA (afectan a todo el mundo por igual).

Demasiados recursos a defensa

El 59,2% de los encuestados coinciden en que "los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos", pero hay un 24,8% que piensa que "los impuestos son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué", y un 14,4% cree que los impuestos "son un medio para redistribuir mejor la riqueza". Los españoles advierten de que hay algunos servicios públicos y prestaciones a los que se les dedican muy pocos recursos, como es el caso de la vivienda (89%); la sanidad (79%); y la investigación en ciencia y tecnología (78,3%). Por el contrario, el 23,1% de los ciudadanos dice que se destinan demasiados recursos a defensa, un 11,8% a la protección del desempleo y un 10,5% a cultura.

De su lado, la encuesta del CIS refleja que el 89,3% cree que hay "mucho o bastante" fraude fiscal en España y solo un 8,4% dice que hay "poco o muy poco" fraude. Los principales efectos del fraude fiscal, según los ciudadanos, son que crea injusticias, pues unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (33,8%), disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (27,7%), y desmotiva a quienes pagan correctamente sus impuestos (20,7%).

Poca lucha contra el fraude fiscal

El 55,3% cree que la Administración hace "pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal", frente al 40,5% que considera que hace "muchos o bastantes" esfuerzos. El 82,6% de los españoles está de acuerdo en que "engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos". Entre las razones para ocultar ingresos, un 16,9% cree que es porque los impuestos que hay que pagar a Hacienda son excesivos, un 21% dice que las personas ocultan parte de sus ingresos porque los salarios son demasiado bajos y hay que buscar otras opciones para conseguir dinero y un 20,2% lo achaca a que los que más tienen evitan (o minimizan) el pago de impuestos. Asimismo, el 18,6% opina que la Administración hace "mucho o bastante" por explicar el destino de los impuestos, frente a un 79,2% que dice que hace "poco o muy poco" esfuerzo.

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De su lado, un 79,3% de encuestados indica que tiene obligación de hacer la declaración de la renta. Un 35,7% les sale a pagar y a un 59% a devolver. El 29,2% de los españoles asegura que ha marcado la casilla de fines sociales para destinar impuestos, el 13,7% a fines sociales y a la iglesia, 11,1% la de la iglesia y un 37,7% señala que no ha marcado ninguna de las dos casillas. Un 76,8% considera "poco o nada probable" que hagan una revisión de su declaración, mientras que un 17,7% si lo ve probable.