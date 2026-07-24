El Gobierno limita a los enfermos de cáncer su propuesta de vuelta progresiva al trabajo tras una baja larga

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha limitado su propuesta de altas progresivas a los enfermos de cáncer. Desde el Ejecutivo han planteado que solo aquellas personas que superen un proceso oncológico puedan reincorporarse paulatinamente a su puesto de trabajo una vez superen una baja larga, de al menos 180 días de duración. La ministra Elma Saiz ha rediseñado su borrador de reforma de la incapacidad temporal, una negociación que hace meses que mantiene con patronal y sindicatos.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la nueva propuesta de Seguridad Social borra de la lista de potenciales supuestos para acogerse a un alta progresiva a aquellas personas que hayan superado un ictus, un infarto o una fractura ósea grave. Inicialmente, estos supuestos estaban contemplados en los primeros borradores distribuidos a los agentes sociales, en el marco de una negociación que hace meses que se alarga y que, actualmente, no tiene visos de poder cerrarse con un acuerdo tripartito.

El formato consistiría en que aquellas personas que salgan de una baja que ininterrumpidamente supere los 180 días podrían volver, si lo convienen paciente y médico, progresivamente al trabajo. Durante los 45 días inmediatamente posteriores al alta regresarían a media jornada a su puesto, pero cobrando el 100% de su salario. La mitad del mismo lo pagaría la empresa y la otra mitad la Seguridad Social. También se está barajando algún tipo de prestación que amortiguara el recorte salarial durante el tiempo de la baja y previo a esa reincorporación progresiva.

La última propuesta del Ejecutivo circunscribe las altas progresivas únicamente a los pacientes oncológicos, en aras de plantear un cambio muy quirúrgico y limitado. De hecho, para el Gobierno esta patología ha sido prioritaria desde el primer momento, en tanto que al poco de anunciar en público las líneas maestras de la reforma, la ministra Saiz se reunió, en octubre del 2024, con la Asociación Española Contra el Cáncer para recabar sus observaciones sobre esa posible incorporación gradual al trabajo. No en vano, entidades como la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) hace tiempo que reclaman algún mecanismo de este estilo.

Reforma quirúrgica

La medida se enmarca en un proceso algo más amplio de la reforma de la incapacidad temporal, que hace dos años que está encima de la mesa del diálogo social y que, por el momento, no tiene fecha concreta para salir de la misma e ir al Consejo de Ministros y/o al Congreso para entrar en vigor. Fuentes consultadas del Ministerio de Inclusión han declinado realizar declaraciones al respecto.

El paquete de medidas no implicaría cambios de gran calado en el sistema. Por ejemplo, sobre el tejado del Ministerio está también introducir un cambio reglamentario para acelerar la gestión del papeleo en las revisiones de bajas. La idea que maneja Seguridad Social es crear una unidad central para valorar potenciales incapacidades permanentes y descargar de trámites a las unidades provinciales que hoy funcionan.

La intención es que las evaluaciones médicas se seguirían haciendo en cada delegación provincial, pero la valoración del expediente sería centralizada. El acto administrativo para dar o negar una incapacidad permanente lo determina un tribunal colegiado, formado por distintos perfiles médicos. La diversidad requerida para dicha evaluación provoca que en algunas delegaciones provinciales se demore el proceso por la ausencia de alguno de los integrantes y con esa centralización la Seguridad Social busca más estabilidad y diligencia.

La propuesta de circunscribir las altas progresivas a los pacientes oncológicos satisface a los sindicatos, que, de hecho, se han mostrado en contra de generalizar este mecanismo para todo tipo de dolencia. No obstante, entre las centrales existe cierta molestia por el hecho de que esta y otras medidas no hayan visto ya la luz y que el Ejecutivo no aprovechara el real decreto que aprobó hace unas semanas para desbloquear la jubilación parcial del personal laboral de la Administración.

Difícil acuerdo con la patronal

Ese nuevo permiso oncológico, sumado a la ampliación de las pensiones de viudedad a las parejas de hecho no registradas pero con hijos en común o mejoras para el cuidado de menores con enfermedades graves, forma parte de ese paquete de medidas que citaba el sindicato.

Otra medida en este aspecto es la posibilidad de altas parciales, en aquellos supuestos en los que un empleado tenga dos o más empleos y la enfermedad que padece le incapacite para uno, pero no para el otro. Por ejemplo, un arquitecto que se rompe una pierna y por la mañana no puede ir a visitar obras, pero sí que por la tarde puede dar clases online en la universidad. Dicha medida tiene precedentes en otros países, si bien los agentes sociales reconocen que el número de supuestos que pueda cubrir será muy reducido.

En la bancada patronal, el nuevo formato de esas altas progresivas no satisface por el formato. Consideran que ni resuelve la problemática de las personas que salen de un cáncer, que precisa, a su entender, de un tratamiento más integral y no solo desde las reglas de la incapacidad temporal, ni tampoco –junto a esas altas parciales- logrará contener el progresivo incremento del número total de bajas que tanto preocupa a los empresarios.

Las relaciones ahora mismo entre el Gobierno y la CEOE no son las mejores y hay que remontarse a julio de 2024 para el último gran acuerdo de diálogo social tripartito, concretamente con Seguridad Social y en materia de jubilación activa y parcial.

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Los sindicatos dan por sentado que esta legislatura, teniendo en cuenta, además, que los patronos deciden si reeligen o no a su presidente el próximo 1 de octubre, no va a haber más acuerdos tripartitos. Y es por ello que son partidarios que el Gobierno trate de sacar adelante aquellas materias en las que los empresarios, si bien no saldrán en la foto del acuerdo, no tienen incentivos para reclamar a los partidos en el Congreso que tumben las medidas.