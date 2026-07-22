Cara y cruz de la geopolítica del gas: Naturgy ve riesgo de escasez en la UE por el veto a Rusia, pero España ya está lista para traer más gas de Argelia

Las convulsiones geopolíticas sacuden en los últimos años los mercados energéticos internacionales, a golpe de volatilidad y de incertidumbre. La invasión rusa de Ucrania, primero, y la guerra en Oriente Medio, ahora, han venido tensionando al máximo el mercado global del gas natural. La toma de posiciones para blindarse frente al golpe global y las nuevas medidas diplomáticas de la UE en forma sanciones comerciales contra el Kremlin abren un nuevo escenario de riesgos y de posibles fortalezas para Europa, y también para España, de cara al futuro

Una suerte de cara y cruz en el mapa geopolítico del gas que Naturgy, la mayor gasista del mercado español y el principal importador, anticipa a corto y medio plazo. Por un lado, el grupo anticipa que la Unión Europea se enfrenta a un riesgo de escasez de gas en sus mercados por el veto total a las llegadas de gas desde Rusia a partir de 2027 y la incertidumbre sobre la apertura del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán. Por otro, la compañía confirma que España podrá aumentar la llegada de gas desde Argelia a través del gasoducto submarino Medgaz y hacer realidad rápidamente el acuerdo político alcanzado entre los Gobiernos español y argelino esta semana durante la visita oficial de Pedro Sánchez al país norafricano.

“Las reservas de gas de la UE se encuentran en su nivel más bajo de los últimos cinco años y evolucionan hacia un mínimo de los últimos diez años", advierte la compañía en la documentación dirigida a inversores con motivo de la presentación de sus resultados financieros semestrales, en la que alerta del riesgo de escasez de gas este invierno en la Unión Europea por el efecto combinado del veto al gas ruso y las dudas sobre el aprovisionamiento a través de Ormuz. "El nivel de almacenamiento de gas de la UE es muy sensible a las condiciones meteorológicas; un invierno frío, como los registrados en los últimos años, podría provocar riesgos de escasez a partir de febrero de 2027"

"Las medidas para prohibir el gas ruso eliminan aproximadamente entre el 10 y el 13 % del suministro de gas de la UE durante los periodos de máxima demanda, y fueron aprobadas cuando aún se esperaba un mercado bien abastecido", subraya Naturgy. "El riesgo en el estrecho de Ormuz elimina aproximadamente el 20 % del GNL mundial, reduciendo drásticamente la disponibilidad, sin un calendario claro para la reanudación del suministro".

Naturgy garantiza el suministro a largo plazo para todos sus clientes, a pesar de que a partir de 2027 tenga que poner fin a las llegadas de gas ruso. “No existe riesgo de escasez de gas para Naturgy”, sentencia la compañía, gracias a que tiene “volúmenes suficientes a largo plazo de EEUU con flexibilidad de destino para cubrir las ventas comprometidas” y también porque “la prohibición está estructurada como un evento de fuerza mayor por parte de la UE”, así que no le supondrá un problema de sanciones económicas.

Naturgy y tiene un contrato con empresa rusa Yamal LNG, participada mayoritariamente por Novatek junto a la francesa Total y las chinas CNPC y Silk Road Fund, que se extiende hasta 2041. Y supone una contribución anual de 3.000 millones de metros cúbicos (3 bcm) o 35 teravatios-hora (TWh) anuales, algo más de una sexta parte del aprovisionamiento total de gas de la compañía.

Listos para elevar el flujo desde Argelia

Los Gobierno español y argelino sellaron esta semana un “acuerdo político” para aumentar las importaciones de gas natural. Argelia es el tradicional mayor suministrador de gas de España, concentrando cerca de un tercio de todas las importaciones españolas a través del gasoducto submarino Medgaz que une a ambos países. Y en un contexto de mercados internacionales en convulsión, tanto por la guerra de Rusia contra Ucrania y como la guerra en Oriente Medio, la alianza para reforzar aún más el suministro de gas natural cobra mayor importancia.

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha asegurado que el gasoducto Medgaz, que une España con Argelia y del la compañía española es socia junto a la estatal argelina Sonatrach, "está preparado" para aumentar su flujo de gas en cerca de un 10% desde este invierno. El gasoducto Medgaz cuenta actualmente con una capacidad máxima de transporte de 10.160 millones de metros cúbicos de gas al año (10,16 bcm), y Naturgy confirma que ya estaría listo para elevar su capacidad en entre 0,5 bcm y un bcm cada año sólo gracias a la optimización de las estaciones de comprensión.

"Medgaz está preparado, y la relación entre Sonatrach y Naturgy es lo suficientemente buena como para planificar el aumento de este volumen el próximo invierno", ha anticipado Reynés. El acuerdo entre España y Argelia tiene carácter político, y expresa la voluntad de ambos gobiernos por reforzar las relaciones de suministro de gas, pero ahora son las diferentes empresas energéticas de ambos países las que deben sellar contratos para elevar las importaciones.