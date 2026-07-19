Los expropiados abren un frente judicial contra el centro de datos de Microsoft en Zaragoza

La oposición al centro de datos de Microsoft en la trasera de Puerto Venecia (centro comercial en Zaragoza), donde la multinacional proyecta una inversión de 2.900 millones de euros para uno de los tres complejos con los que desembarcará en Aragón, ha cristalizado en un frente judicial que pone en jaque los planes de la compañía para iniciar las obras de su infraestructura tecnológica este mismo año. Al menos tres propietarios cuyos suelos han sido expropiados para desarrollar el proyecto del gigante estadounidense han presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) al entender que un proyecto privado no cumple con los requisitos que justifican el desposeimiento forzoso de la propiedad. Al mismo tiempo, la Fiscalía Provincial de Zaragoza ha recibido al menos dos denuncias por "posible delito ambiental" relativas a la "inadecuada retirada de amianto" procedente de escombros amontonados en el terreno.

La base del conflicto está en que Microsoft, como otras grandes multinacionales que se instalarán en la comunidad, se ha servido de la declaración de su complejo tecnológico como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), una figura administrativa que agiliza los trámites burocráticos, para expropiar terrenos de titularidad privada. El procedimiento, avalado por el Gobierno de Aragón, permitirá que el gigante tecnológico se quede con 16,5 hectáreas de suelo sin negociar con los propietarios, que en este caso se han revuelto ante lo que consideran "un atropello".

Grandes diferencias en el precio

Los suelos, repartidos en cuatro fincas agrícolas, pertenecían a dos familias de particulares y a una sociedad de empresarios aragoneses con fuerte arraigo en la comunidad, dueñas estas tres partes (junto al Ayuntamiento de Zaragoza, que no puede ser expropiado) de esos 165.000 metros cuadrados. En realidad, el centro de datos se erigirá sobre 59 hectáreas justo detrás del centro comercial Puerto Venecia, pero la multinacional, según ha podido saber este diario, ha cerrado acuerdos de compraventa con algunos propietarios, entre ellos el grupo Samca.

Distintas fuentes confirman a este diario que Microsoft, a través de una inmobiliaria extranjera, hizo una oferta por los suelos hace dos años por un valor de entre 25 y 30 euros el metro cuadrado. Sin embargo, estos propietarios rechazaron la propuesta al entender que era demasiado baja para unos terrenos con potencial inversor, al estar ubicados en un área de natural expansión residencial de Zaragoza. Por ejemplo, el Ayuntamiento de La Muela vendió los suelos donde la tecnológica levantará su centro de datos a 57 euros el m2.

Según acreditan las citadas fuentes, no se recibieron más ofertas hasta que llegó el aviso de expropiación forzosa, que, según ha podido saber este diario, supone el cobro de un justiprecio que ronda entre 2 y 5 euros por metro cuadrado de suelo. "Lo que más nos solivianta es que se nos están expropiando unos suelos para utilizarlos con el mismo uso que está previsto en el plan de ordenación urbana, por lo que no se entiende la justificación. Se están desarrollando los suelos dejando fuera a los propietarios porque sí", señala una fuente conocedora del caso.

Microsoft asegura que han sido "rigurosos" con el proceso

Desde Microsoft afirman a este diario que el procedimiento se ha seguido "de manera rigurosa" y que "todos los acuerdos alcanzados con los propietarios de los terrenos han sido formalizados y los fondos destinados a las expropiaciones ya han sido depositados en la Caja de Depósitos del Gobierno de Aragón". La cuestión es que los propietarios pueden oponerse a cobrar el dinero e incluso judicializar la causa, como en este caso, pero el dinero queda mientras tanto en el citado fondo de contingencia, por lo que a efectos de la Administración, el promotor del proyecto ha pagado y puede hacer uso de los suelos.

Según explican desde el Gobierno de Aragón, basta con la aprobación de la Declaración de Interés General de Aragón (el paso previo a un PIGA) para expropiar "porque los terrenos se declaran de utilidad pública". En cuanto a las actuaciones que se puedan hacer en los terrenos, Microsoft puede hacer, en virtud de los permisos municipales que refieren al vallado, a la limpieza, desbroce y desescombro del suelo. Por estas razones, los propietarios han presentado sendos recursos contencioso-administrativos en los que se impugna tanto la declaración de la DIGA como los acuerdos de expropiación forzosa de los suelos.

Denuncia ante la Fiscalía por "un posible delito ambiental"

De este modo, una vez Microsoft obtuvo la propiedad legal de los terrenos, el Ayuntamiento de Zaragoza le concedió una licencia de limpieza y retirada de escombros para agilizar la urbanización de los terrenos. Sin embargo, vecinos del entorno de Parque Venecia notificaron que "se estaban transportando de una escombrera a otra residuos contaminados por amianto", según denuncian desde la plataforma Salvemos los pinares de Venecia, donde uno de sus integrantes ha elevado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza por un "posible delito ambiental".

En el escrito presentado al ministerio fiscal, se hace referencia a que "todo el material de la escombrera se debería tratar como material peligroso, habida cuenta de que los residuos no se trataron adecuadamente en el pasado y han estado a la intemperie décadas, sufriendo meteorización y deterioro y pudiendo haber fibras libres que se dispersen en el aire en el proceso de conversión del residuo en el árido reciclado".

Un cartel presente en los terrenos donde Microsoft ha comenzado labores de desescombro y limpieza. / SERVICIO ESPECIAL

Además, según ha podido saber este diario, una de las afectadas por la expropiación también ha interpuesto una denuncia en el mismo sentido, aludiendo a que los permisos del consistorio "no les permiten intervenir el terreno", además de plantear la tesis de que la entrada a los terrenos es "ilegal" al no contar con un PIGA definitivo aprobado.

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La retirada de las licencias se llevó a la última gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, donde quedó sujeta a una revisión de los trabajos. La autorización vigente permite la "limpieza y retirada de acopios externos sin movimiento de tierras" y le fue concedida a Microsoft en febrero de este año.

Fuente: El Periódico de Aragón