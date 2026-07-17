El Banco Santander pacta con los sindicatos prejubilaciones desde 55 años con hasta el 95% de salario

Banco Santander y los sindicatos han llegado este viernes a un acuerdo de prejubilaciones que permitirá a los empleados en España de 55 años o más que decidan abandonar voluntariamente la entidad percibir hasta el 95% de la pensión. Se estima que haya cerca de 3.000 empleados que abandonen su puesto de trabajo por esta medida que se prevé que se firme a principios de la próxima semana.

Así, el acuerdo, que estará vigente hasta finales de 2028, cuenta con el apoyo de CCOO, sindicato mayoritario con el 31,15% de la representación, así como de UGT (21%), FITC (25%), STS (5%), CIG (2%) y ELA (1%).

Este acuerdo contempla prejubilaciones con el 74% del sueldo para los trabajadores de entre 55 y 57 años y del 76% para los mayores de 58 años. Además, la entidad financiera ha señalado que asumirá el coste del convenio especial hasta los 63 años y seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta los 64 años mediante el prorrateo de la asignación económica, con el fin de facilitar el acceso a la jubilación de sus trabajadores con hasta el 95% de la pensión.

El beneficio de esta medida se basa en el impacto que tendrá la pensión en los trabajadores de la empresa. A día de hoy, un empleado que optara por la jubilación anticipada podía enfrentarse a un coeficiente reductor del 21%. Es decir, si al empleado le correspondía una pensión de 3.000 euros mensuales, según datos de los sindicatos, acabaría percibiendo 3.370 euros, unos 630 euros menos al mes.

Gracias a este acuerdo entre entidad y sindicatos, el Banco Santander asumirá el coste de la prejubilación hasta los 64 años, lo que permitirá la jubilación anticipada. Al bajar el periodo de anticipación de un año y medio a solo un año, el coeficiente reductor desciende del 21, al 5,5%. Por ello, el empleado pasará de percibir 2.835 euros, apenas 165 euros menos que la pensión que le correspondería sin esa penalización.

Esto haría que la pensión definitiva vaya a pasar de 630 a 165 euros mensuales, una diferencia de 365 euros. "Estamos influyendo en lo que va a quedar de pensión de jubilación porque estamos alargando el periodo de cotización. De esta forma, se minimiza el impacto de los coeficientes reductores y se preserva una parte mucho mayor de la pensión que percibirá el trabajador durante el resto de su vida", ha precisado el responsable del sector financiero de Comisiones Obreras, Javier De Dios.

En el apartado económico, la entidad se compromete a mantener la continuidad del seguro colectivo de vida, las condiciones del Acuerdo sobre Préstamos, Créditos y Condiciones de uso de Servicios Bancarios (Amsec) --que incluye hipotecas para empleados en condiciones preferentes o préstamos personales con mejores tipos y plazos, entre otros-- y las aportaciones al plan de pensiones de empleo por importe de 1.000 euros anuales.

"No es un acuerdo de reestructuración para dar salidas"

El plan de Santander no cuenta con un objetivo de salidas, sino que persigue crear un marco al que acogerse, ya que hasta ahora ya venían registrándose bajas voluntarias. En todo caso será un proceso voluntario por ambas partes, por lo que la entidad puede declinar que se produzcan ciertas salidas y los trabajadores no están obligados a acogerse al plan.

En este sentido, la secretaria general de CCOO en Banco Santander, Noemí Trabado, ha detallado que este "no es un acuerdo de reestructuración para dar salidas" y ha aseverado que, en ningún caso, la entidad financiera "ha puesto sobre la mesa un número concreto de abandonos".

A pesar de ello, el pasado año salieron cerca de 800 personas y, hasta junio de este 2026, otras 400 dejaron el banco, según datos de la agrupación sindical. "Imaginamos que pueden salir entre 800 y 1.000 personas cada año, aunque los trabajadores susceptibles de salir durante la vigencia del acuerdo --hasta finales de 2028-- ascienden a cerca de 5.000", ha calculado Trabado.

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El último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) data de 2020. Ese último proceso de reestructuración de la plantilla se cerró con la salida de 3.572 empleados y el proceso recibió más solicitudes de adhesión de las inicialmente contempladas.