Boehringer Ingelheim cierra el primer semestre con ventas de 15.800 millones de euros, un 16,2% más

La farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas netas de 15.800 millones de euros, un 16,2% más que en el mismo periodio del año anterior en términos ajustados por divisas. El crecimiento estuvo concentrado en el negocio de Salud Humana, favorecido por la demanda en Estados Unidos, la evolución del medicamento Jardiance y el lanzamiento de nuevos productos.

La división de Salud Humana facturó 13.100 millones de euros, un incremento del 20,1%. Jardiance, indicado para distintas enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, aportó 5.700 millones, alrededor del 44% de las ventas del área. La compañía reconoce que, sin el fuerte aumento del volumen de este producto, el crecimiento de la división habría estado en línea con el conjunto del mercado farmacéutico.

Por otra parte, los nuevos tratamientos Jascayd para determinadas enfermedades pulmonares, y Hernexeos, dirigido a un tipo de cáncer de pulmón con mutación HER2, registraron una buena acogida, especialmente en Estados Unidos, China y Japón. Boehringer también destacó los resultados positivos de fase III de survodutida, candidata para obesidad y enfermedades metabólicas y hepáticas, así como el avance de varios programas oncológicos y renales. Su cartera de investigación en salud humana comprende unos 80 proyectos.

Shashank Deshpande, presidente del Consejo de Administración y responsable de la Unidad de Negocio de Salud Humana de Boehringer Ingelheim, ha destacado: “La excelente acogida de nuestros nuevos productos Jascayd y Hernexeos demuestra el valor que la innovación científica detrás de estos medicamentos aporta a los pacientes, lo que representa un progreso real en áreas con importantes necesidades médicas no cubiertas. En una era de descubrimientos médicos acelerados, en la que los límites de lo posible se expanden continuamente, los entornos propicios para la innovación, como los Estados Unidos, desempeñan un papel fundamental para garantizar que las nuevas terapias lleguen más rápidamente a los pacientes”.

El negocio de Salud Animal mostró una evolución mucho más moderada: sus ventas alcanzaron 2.600 millones de euros, apenas un 0,4% más, en un contexto de mayor sensibilidad a los precios y menor número de visitas veterinarias en algunos mercados. La empresa confía en que los nuevos lanzamientos, los próximos hitos clínicos y la inversión en innovación sostengan el crecimiento durante el resto del ejercicio.

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Por su lado, Frank Hübler, miembro del Consejo de Administración y responsable del área de finanzas, ha añadido: “Nuestros resultados de negocio demuestran que, tanto en Salud Humana como en Salud Animal, logramos sortear con éxito un entorno macroeconómico desafiante y las incertidumbres políticas. Seguimos centrados en hacer llegar medicamentos innovadores a pacientes y animales de todo el mundo. De cara al futuro, debemos dirigir nuestras inversiones a largo plazo hacia donde estén más cerca de nuestros mercados en crecimiento y donde puedan generar el mayor impacto posible para los pacientes. Esto también incluye colaborar con los gobiernos de todo el mundo para crear un entorno que reconozca adecuadamente el valor de los medicamentos innovadores y garantice el acceso de los pacientes”.