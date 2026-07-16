Bienestar, cohesión y alimentación accesible en el corazón del medio rural

Cada periodo estival se repite una estampa idéntica en la geografía española: miles de personas vuelven temporalmente a sus municipios de origen para reconectar con sus raíces y disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, este flujo vacacional evidencia una realidad subyacente que se extiende durante todo el año, reflejando la necesidad de consolidar comunidades rurales vivas que dispongan de oportunidades reales, servicios estables y acceso continuo a los recursos básicos los 365 días del año. Con el propósito de incidir positivamente en el desarrollo de estas zonas e incrementar las condiciones de acceso a la alimentación en los entornos interiores, Dia y la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) han suscrito una alianza estratégica de calado social.

Esta alianza busca impulsar proyectos que respondan a algunos de los principales retos del medio rural y contribuyan a fortalecer el bienestar y las oportunidades en estos territorios.

Proximidad e impacto

COCEDER, que acumula más de tres décadas de experiencia impidiendo que residir en un pueblo suponga una merma en los derechos u oportunidades de sus habitantes, encuentra en la cadena de supermercados un aliado que comparte su visión territorial. La cooperación potenciará la capacidad de acción de los Centros de Desarrollo Rural para acompañar a los vecinos en la construcción de entornos con mayor cohesión económica y social.

Desde la perspectiva corporativa, la compañía concibe la proximidad comercial como una verdadera palanca de transformación para los entornos donde opera habitualmente. Martín Tolcachir, CEO de Grupo Dia, destaca que “es un paso más en nuestro compromiso para impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar y crecimiento en el medio rural. Queremos invitar a nuestros clientes a formar parte de ese compromiso colectivo y contribuir juntos a que los pueblos sigan siendo lugares llenos de vida, oportunidades y futuro”. Asimismo, José Luis Ibáñez Maraña, Director Gerente de COCEDER, incide en que “vivir en un pueblo no signifique tener menos oportunidades”. Con alianzas como esta “reforzamos la capacidad de nuestra red de Centros de Desarrollo Rural para seguir acompañando a las comunidades rurales en la construcción de un futuro con bienestar, cohesión y oportunidades”.

Campaña Solidaria - Comer mejor cada día La primera acción impulsada a través de esta alianza es la campaña solidaria “Alimenta el futuro de nuestros pueblos”, dentro de su programa ‘Comer mejor cada día'. Fechas y puntos de participación La iniciativa de donación estará operativa del 8 al 21 de julio en todos los supermercados Dia y a través de la página web habilitada por COCEDER. Los fondos recaudados contribuirán a financiar proyectos impulsados por COCEDER para mejorar el acceso a la alimentación en zonas rurales, entre ellos, servicios de distribución móvil, entrega a domicilio, puntos de abastecimiento comunitarios o comedores sociales.

La acción que genera valor

La alianza con la confederación rural se integra dentro del Plan de Sostenibilidad 2026-29 de Dia, denominado ‘El Valor de cada día’. Esta hoja de ruta estratégica se fundamenta en la idea de que la sostenibilidad real no debe limitarse a declaraciones de intenciones, sino manifestarse a través de la acción directa sobre las calles y plazas de los barrios y pueblos donde el grupo está presente con sus más de 3.300 tiendas y su canal online en España y Argentina.

El plan corporativo de sostenibilidad se articula mediante cuatro ideas clave -crear Vínculos para crecer juntos desde lo local; estar cerca como ‘buen Vecino’; fomentar una Vida saludable y trabajar con Valores-. El proyecto común con COCEDER incide de manera transversal en tres de estas prioridades básicas: ‘Proximidad con impacto real’, afianzando el crecimiento local; ‘Bienestar accesible’, facilitando una alimentación equilibrada; y ‘Gente Dia’, promoviendo la inclusión sociolaboral de los colectivos que sufren una mayor vulnerabilidad.