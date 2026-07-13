Caterina y Badi se fusionan para gestionar 7.000 apartamentos en alquiler

El mercado español del ‘flex living’ suma una nueva operación de concentración. Caterina y Badi han acordado su fusión para crear una plataforma de alquiler residencial flexible con más de 250 millones de euros en activos bajo gestión. La compañía resultante aspira a superar las 7.000 unidades operativas durante los próximos cuatro años.

La operación, todavía sujeta a su cierre definitivo, estará acompañada por una ampliación de capital liderada por Meridia y Barlon Capital, los dos accionistas de referencia de la nueva sociedad. Los fondos aportarán nuevos recursos para financiar su crecimiento, aunque las partes no han comunicado el importe de la inyección, la valoración de las empresas ni cómo quedará distribuido el capital tras la integración.

Meridia controla Caterina desde mayo de 2023, cuando su fondo inmobiliario Meridia IV adquirió una participación mayoritaria en el operador. La gestora planteó entonces una estrategia con dos vías: invertir en la compañía y comprar edificios residenciales para que Caterina se encargase de explotarlos. Desde la entrada del fondo, el operador ha más que duplicado su tamaño y Meridia ha incorporado varios inmuebles a la plataforma, principalmente en Madrid y Barcelona.

La fusión supone un nuevo paso en ese plan. Caterina aporta la gestión de apartamentos corporativos, la relación con propietarios e inversores y la operativa de edificios completos. Badi incorpora su tecnología, su marca, su capacidad comercial y un ‘marketplace’ nacido para conectar a particulares que buscaban habitaciones o compañeros de piso. La unión permitirá prestar servicios durante todo el ciclo de la inversión, desde la definición del producto hasta su comercialización, gestión y atención al residente.

Barlon Capital controla Badi

La firma de capital riesgo Barlon Capital invirtió cinco millones de euros en la empresa en 2024, dentro de una financiación de siete millones completada con un préstamo de dos millones de Banco Santander. El objetivo era impulsar Badi Plus, la línea con la que la compañía pasó de actuar solo como intermediario tecnológico a gestionar directamente viviendas, reformarlas y alquilarlas con mobiliario y servicios incluidos.

La combinación de accionistas refleja el modelo que busca la nueva compañía: Meridia aporta capital y experiencia en la adquisición, transformación y gestión de activos inmobiliarios, mientras que Barlon está especializado en compañías tecnológicas en crecimiento. La plataforma integrará así el componente inmobiliario de Caterina con la captación y gestión digital de Badi.

En un comunicado, Javier Faus Morros, gestor de activos de Meridia y consejero de la compañía resultante, ha señalado: "La operación combina dos plataformas altamente complementarias. Badi aporta una sólida marca B2C, demanda orgánica de su marketplace y tecnología propia, mientras que Caterina contribuye con operaciones B2B de primer nivel, una amplia experiencia en la gestión de edificios completos y relaciones consolidadas con corporaciones de referencia".

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Por su parte, Javier Rubió, fundador de Barlon Capital, ha añadido: "La unión de la plataforma de Badi —con su marca, su demanda y sus datos— con la experiencia operativa de Caterina y un socio como Meridia sienta las bases para escalar a miles de camas y convertir al grupo en el socio estratégico en España de los fondos institucionales que quieran invertir en el sector 'living'".