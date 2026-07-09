El 29% de los hogares españoles no puede ahorrar y más de un tercio reconoce que pasa apuros económicos en algún momento

Ahorrar se ha convertido en un lujo para una parte creciente de los hogares españoles. Mientras el discurso sobre inversión, fondos indexados o educación financiera gana presencia en redes sociales y medios especializados, la realidad cotidiana de millones de familias sigue siendo simplemente tratar de llegar a final de mes.

El último Allianz 3AM Report 2026, elaborado junto a Ipsos a partir de entrevistas a 10.000 personas de diez países, revela una fotografía especialmente significativa para España. El 29% de los hogares españoles reconoce que actualmente es incapaz de ahorrar, mientras que otro 31% apenas consigue reservar menos del 10% de sus ingresos mensuales.

Pero el dato que mejor refleja la fragilidad económica de muchas familias es otro: el 36% admite atravesar dificultades económicas en algún momento, ya sea porque llega con problemas a final de mes o porque cubrir las necesidades básicas exige un esfuerzo considerable.

Una mayoría vive al día, aunque no se considere pobre

Pese a ello, la percepción subjetiva de estabilidad sigue siendo relativamente elevada. El estudio muestra que un 33% de los españoles se considera financieramente estable y capaz de cubrir sus necesidades con comodidad, una cifra superior a la media internacional.

La explicación está en cómo entienden los ciudadanos el concepto de estabilidad financiera. Para muchos hogares, sentirse estable significa poder pagar la hipoteca o el alquiler, afrontar los recibos y mantener cierto nivel de consumo. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente financiera, la estabilidad implica también disponer de un colchón para emergencias, capacidad de ahorro recurrente y patrimonio suficiente para afrontar imprevistos. Entre ambos conceptos existe una brecha cada vez mayor.

Una asignatura pendiente

Los datos encajan con una tendencia histórica del mercado español. España continúa siendo uno de los países europeos donde el ahorro financiero tiene menor peso y donde una parte importante del patrimonio familiar permanece inmovilizado en cuentas corrientes y depósitos.

Según uno de los últimos análisis de Funcas, el efectivo y los depósitos bancarios continúan siendo la principal opción de ahorro e instrumentos de pago para las familias españolas, representando cerca de un tercio del patrimonio financiero de los hogares.

Además, la participación directa en mercados financieros continúa siendo reducida en comparación con otras economías europeas y especialmente frente a Estados Unidos.

Por ello, la consecuencia es evidente: cuando aumenta el coste de la vida, desaparece rápidamente el margen disponible para ahorrar.

El coste de la vida es la principal preocupación

El informe de Allianz identifica el encarecimiento del día a día como el principal motivo de preocupación financiera. El 70% de los españoles señala el aumento del coste de la vida como su mayor inquietud económica, mientras que un 58% menciona la insuficiencia de ingresos y un 46% teme no poder afrontar gastos inesperados o emergencias.

La vivienda sigue siendo uno de los grandes condicionantes del presupuesto familiar. El estudio muestra además que la alimentación y el alojamiento concentran la mayor parte del gasto de los hogares, dejando cada vez menos espacio para el ahorro y la inversión.

Invertir sigue siendo algo reservado para una minoría

El estudio también desmonta parte del relato sobre la popularización de la inversión minorista. Solo un 13% de los españoles consigue ahorrar o invertir más del 20% de sus ingresos cada mes, mientras que apenas un 3% se considera lo suficientemente estable como para ahorrar o invertir de forma significativa.

En un contexto marcado por la inflación acumulada de los últimos años, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, la prioridad de la mayoría no es aumentar su patrimonio, sino proteger el que ya tiene.

No es casualidad que, preguntados por sus prioridades financieras en tiempos de incertidumbre, los españoles respondan de forma casi unánime que recortar gastos innecesarios, ahorrar para necesidades esenciales y crear un fondo de emergencia.

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Porque para millones de hogares, antes de invertir está la necesidad mucho más inmediata de poder guardar algo a final de mes.