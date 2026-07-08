Patronales y sindicatos reclaman autonomía a Feijóo para decidir si recortan o no el salario de los empleados de baja

Patronales y sindicatos han reclamado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, autonomía para ser ellos quienes decidan si se debe compensar o no el recorte salarial que sufre todo trabajador cuando está de baja. "Las soluciones deben llegar a través de la negociación colectiva", ha sintetizado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en declaraciones este miércoles ante los periodistas. Los empresarios han recibido con satisfacción que el líder de la oposición se haya echo eco de un tema que llevan tratando de colocar en el debate público desde hace tiempo, mientras que los sindicatos han cargado duramente contra el 'popular', calificando de desinformadas y plenas de falsedades sus afirmaciones. Si bien ambas partes han coincidido en señalar que la negociación de los convenios les compete a ellos y que debe seguir siendo así.

El presidente del PP manifestó este pasado martes, en un acto con empresarios vascos, que hace falta una reforma del sistema de incapacidades temporales, ya que el tema de las bajas laborales es un "cáncer", y si preside el Gobierno la llevará a cabo, "con o sin acuerdo" de los agentes sociales. Los mismos se han pronunciado a lo largo de este miércoles para manifestar opiniones distintas, pero que sí coinciden en reclamar autonomía para la negociación colectiva.

Y es que en España la normativa establece que un empleado de baja ve recortado su salario desde el primer día de ausencia, pero es práctica habitual que empresas y sindicatos, voluntariamente, acuerden compensar parcial o totalmente ese recorte salarial para evitar que el hecho de enfermar suponga, además de un problema médico, un problema económico para los trabajadores. Según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo a través de los convenios colectivos firmados, en 2025 el 86,7% de los asalariados cubiertos por la negociación colectiva se rige por pliegos que incluyen cláusulas de complementos retributivos en caso de enfermedad común o accidente de trabajo.

"Que el PP diga si va a prohibir a las empresas negociar en los convenios colectivos esas mejoras en las situaciones de tratamiento de las bajas. Pero es radicalmente falso que en España se cobre lo mismo por estar de baja que por estar trabajando", ha afirmado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "Es evidente que ya se ha situado en una banda de la mesa de negociación que debe tratar este tema, está a favor de los empresarios y no de los trabajadores", le ha reprochado el líder de la UGT, Pepe Álvarez.

"Los gobiernos deben gobernar"

"La negociación colectiva debe afrontar la problemática del absentismo y revisar aquellos complementos que no funcionan", considera el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. Desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas catalanas insisten en que parte del problema debe resolverse inyectando más recursos en la sanidad pública. "Aquellas autonomías con más listas de espera son las que tienen más trabajadores de baja", recuerda Ginesta. Y reconocen que es un tema "complejo", ya que recortar los complementos por incapacidad temporal puede provocar que empleados con males crónicos y que causarán distintas bajas vean recortados sustancialmente sus ingresos.

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Pero también reclaman actuaciones para disminuir el número total de empleados de baja. "Hemos de defender que toda reforma sea con acuerdo. Si no hay acuerdo en un tema como este sería un fracaso, pero ese acuerdo debe llegar con el esfuerzo de todos, gobierne la izquierda o la derecha. Aunque, lógicamente, si no hay acuerdo, los gobiernos deben gobernar", apunta Ginesta. El actual Ejecutivo lo ha hecho (o lo ha intentado), como quedó patente en la fallida ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Esta no tuvo el apoyo de la CEOE, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, trató de aprobarla igualmente, después de meses de negociación, si bien se la tumbó el Congreso.