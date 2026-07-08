Air Europa mejora sus beneficios a la espera de la entrada de Turkish Airlines en su capital

Corren buenos tiempos para el turismo y también para las aerolíneas. Tras dejar atrás el polémico préstamo de la SEPI para sobrevivir a la pandemia y a pesar de las subidas de precio del combustible por la guerra de Irán, Air Europa cierra un "histórico" 2025 con un beneficio neto antes de impuestos de 154,6 millones de euros, un 33% más que en 2024, y augura un ejercicio 2026 en la misma línea.

La compañía ha presentado este miércoles los resultados del año pasado, en los que se muestra una cifra de negocios de 3.146 millones de euros, un 7,3% más que lo alcanzado en 2024, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 235 millones de euros, un 14,5% más que el año anterior y un 117,9% más que el ejercicio anterior a la pandemia.

Y ha aprovechado para actualizar las cifras sobre este año, con unas perspectivas "optimistas" a pesar de la "inestabilidad global en el mercado de los carburantes", que atribuye a la fortaleza de la demanda y al "acierto en la estrategia de gestión" de la compañía, que le ha permitido "adaptarse de forma ágil y eficiente a los cambios en el sector".

En el primer tercio del año, los ingresos de explotación de Air Europa alcanzaron los 887 millones de euros, superando en un 9,2% lo logrado en los primeros cuatro meses del ejercicio precedente, según ha trasladado la compañía de la familia Hidalgo. Air Europa prevé una oferta de 4,7 millones de plazas y 3,8 millones de pasajeros, similares a los del año anterior, con un incremento de las frecuencias hacia destinos continentales y en América, así como la inauguración de nuevas rutas en España (Oviedo y Sevilla), resto de Europa (Ginebra) y África, como Johannesburgo.

"Los resultados de 2025 son, una vez más, fruto del trabajo conjunto de todos los profesionales de esta compañía. Este esfuerzo no se detiene y es la clave para seguir adelante con nuestra expansión internacional, como refleja la apertura de nuevas rutas, tanto nacionales como internacionales", ha afirmado su consejero delegado, Richard Clark, que accedió al cargo a finales del año pasado en sustitución de Jesús Nuño de la Rosa.

Filial de mantenimiento

La aerolínea, que está a la espera de cerrar el acuerdo anunciado a finales del año pasado de dar entrada a Turkish Airlines en su accionariado, acaba de poner en marcha un nuevo plan estratégico para los próximos dos años, llamado Plan +Air 28. Entre las novedades destaca la creación de Air Europa Technics, nueva marca para integrar todas las actividades vinculadas al mantenimiento aeronáutico para prestar servicios tanto a la propia Air Europa como a terceros operadores.

El objetivo de esta nueva 'filial' es impulsar un "crecimiento sostenido" y adaptar las capacidades de la compañía para la futura incorporación de los primeros Airbus A350-900 (la compañía llegó a un acuerdo con Airbus el año pasado para adquirir 40 aviones de este tipo). Igualmente, se impulsará el área de formación mediante la renovación del centro de Palma de Mallorca y la creación de un nuevo espacio en Madrid.

Además, la nueva hoja de ruta prevé una mejora de los servicios en cabina y el aumento de la puntualidad de los vuelos, especialmente en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Asimismo, la aerolínea ha puesto en marcha un programa global de "eficiencia y competitividad" y una nueva área de Estrategia, Transformación y Compras, cuya meta será la conversión de los aspectos estratégicos del plan en resultados cuantificables.