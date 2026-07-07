El movimiento #Quierocorredor ve con "preocupación" los retrasos en la ejecución de las obras del eje mediterráneo

El movimiento #Quierocorredor presenta el primer chequeo semestral de las obras del corredor mediterráneo de 2026, el informe técnico con el que desde 2016 revisa cada seis meses el estado real de las obras de esta infraestructura. El balance confirma que el proyecto continúa avanzando, pero también evidencia que buena parte de los compromisos comprometidos para los últimos años siguen acumulando retrasos. Actualmente, el 84% del corredor mediterráneo se encuentra en obras, frente al 45% registrado cuando comenzó el movimiento en 2016, y la totalidad de la infraestructura se encuentra en alguno de los procesos de desarrollo. Sin embargo, únicamente el 36% de la infraestructura está ya en servicio, un porcentaje que permanece prácticamente estancado respecto a los últimos chequeos, lo que demuestra que el reto ya no es solo iniciar actuaciones, sino culminarlas y ponerlas en funcionamiento, según explican fuentes del movimiento #Quierocorredor que impulsa la Asociación valenciana de empresarios.

El informe vuelve a constatar que varios de los hitos previstos para 2023, 2024 y 2025 se han desplazado nuevamente hasta 2026, 2027 o incluso más allá, mientras que otros continúan sin calendario definido. Por ello, pese a los avances registrados durante los últimos años, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) considera que el corredor mediterráneo sigue afrontando importantes desafíos para poder conectar Algeciras con la Frontera Francesa en los plazos establecidos. Los sucesivos aplazamientos, la falta de un calendario definido para actuaciones clave y la ausencia de una conexión plenamente interoperable con la red ferroviaria europea continúan lastrando el potencial de esta infraestructura estratégica. En este contexto, Vicente Boluda, presidente de AVE, ha señalado que: “No podemos resignarnos a que los plazos sigan alargándose. Cada retraso supone perder oportunidades para atraer inversión, generar empleo y reforzar la competitividad logística del arco mediterráneo”.

Cataluña avanza hacia la conexión en ancho internacional

En Cataluña prosiguen los trabajos para implantar el tercer carril entre Castellbisbal y Tarragona sobre la infraestructura existente, con previsión de culminarse entre 2026 y 2027. Paralelamente, ya ha entrado en servicio la conexión ferroviaria de La Llagosta, mientras continúan las actuaciones en el entorno de Tarragona y Barcelona, y la comunicación en alta velocidad entre Barcelona y la Comunitat Valenciana no estará en uso hasta los primeros meses de 2028.

La Comunidad Valenciana concentra algunos de los avances más importantes… Y varios de los principales retos

La Comunidad Valenciana sigue siendo uno de los territorios donde se concentra un mayor volumen de actuaciones. Las obras para transformar al ancho internacional la doble vía entre Tarragona y Castellón continúan en ejecución, con el objetivo de finalizar durante 2027 y entrar en servicio en 2028. Al mismo tiempo, avanza la instalación del tercer carril entre Castellón y Valencia sobre la segunda vía, cuya finalización continúa prevista para este año. También se han producido avances relevantes en el entorno de Valencia. El canal de acceso mantiene su ejecución con horizonte de finalización en 2028, mientras que están en estudio las alternativas de trazado del túnel pasante y en obras el canal de acceso al mismo, dos actuaciones imprescindibles para separar definitivamente el tráfico de viajeros y mercancías y aumentar la capacidad ferroviaria del corredor. Desde el movimiento #Quierocorredor, se insiste en la necesidad de finalizar las obras del túnel pasante, porque "como recordó Vicente Boluda durante la presentación del cortometraje 'Sí, quiero, (corredor)' en 2021, en caso de no salir adelante en los plazos establecidos, Valencia volverá a ser el semáforo de Europa”.

En el tramo Valencia-La Encina continúan las obras para implantar el ancho internacional, mientras que el nudo de La Encina avanza hacia su transformación para viajeros con previsión de finalizar en 2027. Sin embargo, el acceso ferroviario para mercancías entre La Encina y el puerto de Alicante sigue sin disponer de una fecha concreta de puesta en servicio. Para el movimienbto #Quierocorredor otro de los puntos pendientes continúa siendo el denominado triángulo Monforte-Elx-Alicante. Los proyectos permanecen en fase de redacción pese a tratarse de una actuación estratégica para compatibilizar el desarrollo de las Cercanías con el tráfico de mercancías hacia el puerto de Alicante.

Murcia y Andalucía mantienen los mayores desafíos

En la Región de Murcia continúan las obras entre Murcia y Cartagena, aunque todavía quedan tramos en proyecto y la integración ferroviaria en Cartagena no dispondrá de proyecto definitivo hasta 2027. Desde AVE consideran prioritario acelerar este eje para completar la continuidad del corredor. Respecto al tramo Murcia-Almería, las previsiones sitúan la llegada de la infraestructura entre 2028 y 2029. Aunque las obras avanzan en distintos puntos del recorrido, el soterramiento de Lorca y el tramo Lorca-Pulpí condicionan los plazos previstos.

Más al sur, entre Almería y Granada ya se han adjudicado los proyectos, pero las obras no comenzarán previsiblemente hasta 2027. Entre Granada y Antequera continúan ejecutándose actuaciones para completar la doble vía de alta velocidad, mientras que el tramo Antequera-Algeciras sigue acumulando intervenciones parciales sin una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Un proyecto que sigue necesitando continuidad

Desde el inicio de #Quierocorredor en 2016, el avance de la infraestructura ha sido significativo. Sin embargo, desde AVE recuerdan que disponer de numerosos tramos en construcción no equivale a contar con un corredor plenamente operativo. El movimiento considera imprescindible mantener el ritmo inversor y acelerar la ejecución de aquellas actuaciones que siguen condicionando la continuidad del eje ferroviario mediterráneo, especialmente los accesos portuarios y los tramos que aún carecen de calendario de finalización, ya que completar el corredor mediterráneo es una cuestión de competitividad, cohesión territorial y conexión efectiva con Europa.

“Cada actuación que se completa nos acerca al objetivo, pero cada retraso resta competitividad a nuestras empresas. Por ejemplo, desde el sector empresarial, nos cuesta comprender que la conexión entre la segunda y la tercera ciudad del país, que concentran una parte fundamental de la actividad económica y exportadora de España, siga sufriendo retrasos. O que la huerta de Alicante, la Región de Murcia y Andalucía, considerada la despensa de Europa, no tenga conexión para enviar sus productos. Es fundamental mantener el impulso inversor y acelerar las obras pendientes para disponer cuanto antes de un corredor mediterráneo plenamente operativo”, ha destacado Vicente Boluda, presidente de AVE.

Si se cumplen todos los plazos establecidos a día de hoy, el corredor Mediterráneo podría estar en servicio Almería hasta la frontera francesa a finales de 2028 o principios de 2029. Sin embargo, el movimiento #Quierocorredor remarca la preocupación ante la imposibilidad de tener una fecha prevista para poner en servicio el corredor mediterráneo al completo, desde Algeciras hasta la frontera francesa, ya que los tramos más atrasados (Murcia-Cartagena y Almería-Granada) están en proyecto sin fecha definitiva.

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Sobre el movimiento #QuieroCorredor

El movimiento #Quierocorredor es una iniciativa empresarial y social impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) desde 2016. Su objetivo es reivindicar la culminación del corredor mediterráneo en el menor plazo posible y garantizar que España disponga de una infraestructura ferroviaria moderna, competitiva y plenamente conectada con Europa. A través de sus actos empresariales, encuentros itinerantes y chequeos semestrales, el movimiento persigue varios objetivos: sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del Corredor, exigir su finalización, informar sobre el estado real de las obras y presionar a las instituciones para que cumplan con sus compromisos.