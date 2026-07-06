Campaña de julio
ACCIDENTE FERROVIARIO
La CIAF apunta que la rotura del carril en Adamuz se produjo "22 horas antes del accidente"
En una carta, el presidente del organismo investigador exige "dedicar una atención especial a la detección temprana de roturas" en las vías ferroviarias
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La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta a que la rotura del carril que dio origen al accidente ferroviario de Adamuz pudo estar presente desde "22 horas antes del accidente". Así consta en una carta remitida por el presidente del organismo, Ignacio Barrón de Angoiti, al presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, en la que la comisión advierte de la necesidad de reforzar la detección temprana de este tipo de fallos en la infraestructura.
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Fuente: El Periódico
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