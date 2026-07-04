La nueva estrategia europea para la pobreza y la vivienda

Varias personas durante una manifestación por la vivienda, a 5 de abril de 2025, en Ibiza, Baleares (España). / Germán Lama / Europa Press

La Comisión Europea ha decidido situar la pobreza y la vivienda en el centro del debate político europeo. Y no es casualidad. Europa atraviesa una crisis habitacional sin precedentes, con un aumento acumulado del precio de la vivienda superior al 60% desde 2013 y con más de un millón de personas sin hogar en la Unión Europea.

Ante esta realidad, Bruselas ha presentado la primera Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, acompañada de una Recomendación del Consejo Europeo sobre la exclusión habitacional, en el marco del nuevo Plan Europeo de Vivienda Asequible. La iniciativa supone un hito político relevante: por primera vez, la Comisión reconoce explícitamente que la vivienda no es únicamente un problema de mercado o de competencia nacional, sino una cuestión estructural de cohesión social, productividad económica y dignidad democrática.

La propuesta tiene varios elementos positivos que merecen ser destacados. En primer lugar, abandona parcialmente la visión asistencialista tradicional y apuesta por un enfoque preventivo y estructural. La Comisión reconoce que la exclusión residencial no empieza cuando una persona duerme en la calle, sino mucho antes: cuando aparecen la inseguridad habitacional, el sobreesfuerzo económico, los contratos precarios o el riesgo de desahucio.

El debate abierto en ciudades como Barcelona refleja que la regulación, por sí sola, no resuelve el problema estructural

En segundo lugar, el texto europeo asume de forma clara que la vivienda es un derecho social vinculado directamente a la inclusión, al empleo, a la salud y a la igualdad de oportunidades. La recomendación insiste en modelos de gestión centrados en las personas, a través de políticas integradas y orientadas a la vivienda (tipo Housing Led y Housing First), que priorizan el acceso rápido a una vivienda estable antes incluso de resolver otros problemas sociales. La evidencia internacional demuestra que estos modelos son más eficaces y menos costosos que la cronificación de soluciones de emergencia.

También resulta relevante que la Comisión introduzca un discurso mucho más amplio sobre la necesidad de aumentar la oferta de vivienda asequible y social. El documento reconoce explícitamente que Europa sufre un déficit estructural de vivienda, agravado por la caída de inversión, el incremento de costes de construcción y la escasez de oferta.

Sin embargo, el verdadero debate aparece cuando se analiza cómo pretende Europa afrontar esta crisis. La recomendación combina elementos socialmente ambiciosos con propuestas que pueden generar tensiones importantes en determinados mercados. Por un lado, plantea reforzar la protección frente a los desahucios, ampliar ayudas públicas, aumentar la vivienda social y limitar determinadas dinámicas especulativas. Por otro, reconoce que, sin inversión privada y sin seguridad jurídica, será imposible incrementar la oferta de vivienda asequible.

Principal contradicción

Y ahí emerge la principal contradicción europea actual: cómo equilibrar el derecho a la vivienda con la necesidad de mantener incentivos suficientes para propietarios, promotores e inversores.

La experiencia reciente de varios estados miembros demuestra que las políticas exclusivamente basadas en controles de precios o restricciones regulatorias pueden producir efectos secundarios relevantes: reducción de la oferta permanente, desplazamiento hacia el alquiler temporal, menor inversión y deterioro progresivo del parque residencial. El propio debate abierto en ciudades como Barcelona, Berlín y Ámsterdam refleja que la regulación, por sí sola, no resuelve los problemas estructurales de escasez.

La Comisión parece consciente de ello. Por eso, la recomendación incorpora referencias poco habituales en textos sociales europeos: incentivos fiscales proporcionados para alquiler estable, colaboración público-privada, rehabilitación de vivienda vacía, simplificación urbanística y movilización de capital privado. Este matiz es importante. Europa empieza a asumir que el problema no es únicamente distributivo, sino también de producción y disponibilidad de vivienda.

Dudas relevantes

Aun así, persisten dudas relevantes. La primera es competencial. La vivienda sigue siendo competencia principalmente nacional, regional y local. La propia recomendación admite que la UE no puede armonizar legislaciones estatales. Esto limita enormemente la capacidad real de Bruselas para impulsar cambios estructurales.

La segunda es financiera. La estrategia es ambiciosa en cuanto a objetivos -erradicar la pobreza antes de 2050- pero todavía imprecisa en cuanto al volumen real de recursos disponibles y a la capacidad de movilización efectiva de inversión pública y privada.

Y la tercera cuestión es quizá la más importante: Europa sigue abordando la vivienda principalmente desde la perspectiva social, pero todavía insuficientemente desde la perspectiva económica y territorial.

La vivienda condiciona hoy la competitividad, la movilidad laboral, la natalidad, la productividad y la cohesión intergeneracional. La dificultad de acceso a la vivienda ya está limitando el crecimiento económico en muchas áreas metropolitanas europeas y expulsando a población joven de los principales polos de actividad.

La nueva estrategia europea supone, sin duda, un avance político significativo. Por primera vez existe una narrativa europea coherente sobre pobreza, exclusión habitacional y derecho a la vivienda. Pero el éxito de esta iniciativa dependerá menos de las declaraciones institucionales y mucho más de la capacidad de los estados miembros para traducir estas recomendaciones en políticas equilibradas, sostenibles y eficaces.

Porque Europa necesita más vivienda asequible. Pero también necesita más oferta, más seguridad jurídica, más inversión y más capacidad de ejecución. Y ese equilibrio será el verdadero desafío de la próxima década.