El turismo avanza hacia los 100 millones de visitantes después de un nuevo récord en mayo

El turismo encara un nuevo año récord en el que se puede romper la barrera psicológica de los 100 millones de turistas internacionales. Después de crecer en el primer trimestre un 2,5%, la llegada de turistas extranjeros cogió impulso en abril, gracias a la Semana Santa y la guerra de Irán, con un avance del 5,2%. Pues bien, en mayo, el crecimiento se ha disparado hasta el 9,5%, al registrar la llegada de 10,3 millones de visitantes, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es la primera vez que en mayo se supera los 10 millones de turistas, cifra normalmente reservada para la temporada alta de julio y agosto. Y ocurre gracias al impulso de los principales mercados emisores, como son Reino Unido, con 2,2 millones de turistas y un aumento del 6,1% respecto al mismo periodo de 2025, seguido de Francia (1,3 millones y un aumento del 11,1%) y Alemania (con 1,3 millones, un 9% más). Aunque el buen ritmo de progreso ha sido generalizado, con avances del 12,32% en el caso de Estados Unidos (559.015), del 15,56% en el del resto de América (608.710) o del 16,25% de Italia (577.829), entre otros.

La explicación para estos números podría estar en el 'efecto refugio' de la guerra de Irán, que hace que muchos turistas europeos, que tenían pensado viajar a Turquía, Grecia, Arabia Saudí u otros países hayan optado por España para alejarse de la zona de conflicto en Oriente Medio. Pero también por la desestacionalización del turismo en este país, con temporadas cada vez "más amplias" y hoteles que no solo abren de junio a septiembre, sino que extienden su actividad "de abril a noviembre", según explicó este miércoles el presidente de la Confedereación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal.

En el conjunto de los cinco primeros meses de 2026, el número de turistas internacionales que visitaron España asciende a 36,8 millones de visitantes, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Si se mantiene esta tendencia, el año cerraría con un total de 101,64 millones de turistas extranjeros, superando por primera vez los 100 millones de turistas y acercaría a España al líder turístico mundial, que es Francia.

En cuanto al gasto, en mayo los turistas internacionales dejaron en España 13.553 millones de euros, un 10,9% más que en mayo del año anterior, mientras que en el acumulado de los cinco meses asciende a 50.257 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2025. De esta forma, si se mantiene ese ritmo, el gasto podría cerrar este año 2026 en el entorno de los 145.000 millones de euros.

Por comunidades, Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en mayo, con el 21,1% del total. Le siguieron Illes Balears (20,6%) y Andalucía (15,9%). A Cataluña llegaron un 13,1% más de turistas que en mayo de 2025, mientras que las visitas a Illes Balears aumentaron un 5,2% y a Andalucía, un 12,7%. En términos relativos, la Comunidad de Madrid es la región que más crece en número de visitantes internacionales, un 17,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

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Entre enero y mayo, Cataluña es también la comunidad con más visitas (7,5 millones, tras un crecimiento del 4%), seguida de Canarias (6,7 millones y un avance del 0,7%) y Andalucía (5,8 millones y un crecimiento del 8%). La Comunidad Valenciana, con un avance del 9,33% es la región que más crece (4,8 millones).